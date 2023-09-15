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影／涉登錄不實！中市稽查蛋商倉儲 赫然發現是民宅
進口蛋問題延燒，中市府昨天向農業部索取進口蛋流向未果，今天自力救濟稽查。台中市食品藥物安全處掌握桃園一家蛋品進口商有多處倉儲，其中一處位於南屯區，今下午派員前往稽查，結果發現該處為民宅，並非雞蛋倉儲，疑似登錄不實違反食安法，將移送桃園市衛生局處置。
台中市食安處秘書蔡文哲說，稽查人員下午前往南屯區這家雞蛋進口商登錄的倉儲，結果該地址實際為民宅，是某國際事業公司登記地址，實際的倉儲位於中部其他縣市，疑似倉儲地點登錄不實，已涉及違反食安法第8條規定，可裁處3萬到300萬的罰鍰，後續將移請桃園市政府衛生局處置。
台中市食安處表示，依據中央畜產會於9月初公布的蛋品進口商資料，結合查詢食藥署的食品藥物業者登錄平台查該該址，才發現涉及登錄不實。
中市府呼籲，蛋品進口商及流向資訊不透明，地方稽查把關不只事倍功半，也增加人民對於蛋品食安的疑慮及恐慌，中央有關單位應該迅速釐清，提供地方政府相關資訊，台中市會迅速負責稽查把關，讓市民安心。
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