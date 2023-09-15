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影／不是眼花！民眾直擊台東海面「浮空飛船」 畫面曝光眾人驚

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中央氣象署：4縣市大雷雨 開轟1小時

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，呼籲民眾防淹水。本報資料照片
中央氣象署發布大雷雨即時訊息，呼籲民眾防淹水。本報資料照片

中央氣象署下午發布嘉義縣、南投縣、雲林縣及台南市大雷雨即時訊息，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署指出，大雷雨警戒區域：南投縣、雲林縣，持續時間至17時15分；台南市、嘉義縣

持續時間至17時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

嘉義 台南 南投

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