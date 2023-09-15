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明白天多雲到晴仍不穩定 未來一周各地留意午後雷陣雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天天氣仍不穩定，白天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
明天天氣仍不穩定，白天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

中央氣象署表示，明天天氣仍不穩定，白天各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，晚間起東半部及各地山區有不定時降雨，南部地區也有零星短暫雨。下周雖然水氣減少，東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區雖為多雲到晴，午後仍要留意雷陣雨。

氣象署預報員林定宜指出，明天天氣不穩定，白天各地多雲到晴，午後熱力作用影響有局部短暫雷陣雨，以山區及近山區平地為主。氣溫方面，各地早晚低溫約為24至26度，白天高溫約31至33度。明天晚間到周日低壓帶接近西南方海面影響，水氣增多，東半部及各地山區有不定時降雨，南部地區也有零星短暫雨，其他各地為多雲午後局部短暫雨。

林定宜表示，下周一為水氣轉少過度期，偏東風，迎風面東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴午後雷陣雨，清晨至上午南部地區也有零星短暫雨。下周二至周四水氣減少，東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雨。周五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲午後局部雷陣雨。

恆春 低溫

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