響應9月16日聯合國國際臭氧層保護日，統一超商率零售業之先承諾2050年淨零碳排目標，不僅響應《巴黎協定》升溫不超過1.5℃全球氣候策略，更領先同業積極回應金管會「上市櫃公司永續發展路徑」，承諾完成7-ELEVEN超商本業營運內溫室氣體盤查範疇一與範疇二，實踐2050年淨零目標；同時更優於零售業率先啟動範疇三溫室氣體盤查，與關係企業共同攜手減碳，相關資訊均已主動揭露於統一超商永續官方網站與《2022年永續報告書》。

統一超商攜手統奕包裝架構永續循環生態圈，結合OPEN POINT會員服務積極擴大「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」。OPEN iECO循環杯服務除了7-ELEVEN超過500家門市，星巴克全台已逾500家門市提供服務，21Plus/21世紀風味館也於9月起加入OPEN iECO循環杯共享租借服務，可於A店租借B店歸還；搭配鼓勵消費者自帶杯購買飲料享折扣優惠，已累計減少一次性飲料杯近4千萬杯。

此外，「高效智慧回收機」可快速回收寶特瓶與廢電池，推出一年裝機數已突破百台，累積至今已回收破498萬瓶寶特瓶與近135萬顆廢電池，相當於1,550座台北101樓高。隨著「OPEN iECO循環杯」、「高效智慧回收機」使用效益持續提升，累積至今已有近40萬人加入統一超商永續循環生態圈。

感謝消費者持續與統一超商共同實踐「地球永續、你我日常」，即日起至10月3日OPEN POINT會員使用OPEN iECO循環杯借取杯成功，加碼贈OPEN POINT點數10點，等同10元現金。「高效智慧回收機」即日起至12月31日與Yahoo奇摩購物跨界合作，至7-ELEVEN特定門市透過「高效智慧回收機」回收5顆電池或5支寶特瓶，選擇「購物抵用金」回饋，掃描小白單上QR Code即可獲得Yahoo奇摩購物中心100元折價券。同時，為歡慶100店於台南陽光城門市達成，9月30日前推出民眾打卡合照大募集的抽獎活動，有機會獲得7-ELEVEN數位商品禮券。

7-ELEVEN更透過在地採購、友善土地以具體行動落實減碳，2022年7-ELEVEN綠色採購金額達11.9億元，3年來穩定成長超過4成。其中，引進「統一H20純水無標純水」符合國家級標準CNS12852檢驗認證，減少標籤塑料不僅可減碳更可便利回收。

不僅如此，統一超商透過統一超商好鄰居文教基金會啟動「青年深根」計畫，協助陪伴返鄉創業青年活絡在地產業，至今已陪伴13個社會企業，其中花蓮洄遊吧、三峽禾乃川國產豆製所、雲林三小市集等在地商品均已於7-ELEVEN門市擴大銷售。

為協助社會企業與消費者對接，統一超商好鄰居文教基金會青年深根計畫首次加入「今周刊自綠生活節」，9月16日至9月17日在華山1914文化創意產業園區西一館設攤，包含「禾乃川國產豆製所」的豆製品、「洄遊吧FISH BAR」的永續食魚教育、「三小市集」的友善在地點心、「REWOOD木酢達人」的天然清潔品、「馬祖Z.O小柒咖啡」的咖啡豆、「金門金拌麵」的健康手作麵等，活動期間拍下青年深根永續快閃市集活動照片或影片，公開上傳至個人IG限動且TAG @7elevenloves或於FB、IG發文，有機會抽限量7-ELEVEN 500元商品卡。 統一超商率先零售業承諾2050年零碳排，發布永續發展路徑。圖／統一超商提供 響應國際臭氧層保護日，即日起至10月3日使用OPEN iECO循環杯借取杯成功，加碼贈OPEN POINT點數10點。圖／統一超商提供 「高效智慧回收機」可快速回收PET寶特瓶、乾電池，提供民眾綠色生活體驗。圖／統一超商提供 「高效智慧回收機」累積至今已回收破498萬瓶寶特瓶與近135萬顆廢電池。圖／統一超商提供 「統一H20純水無標純水」符合國家級標準CNS12852檢驗認證，減少標籤塑料不僅可減碳更可便利回收。圖／統一超商提供 7-ELEVEN超過500家門市導入統一集團自建永續循環系統「OPEN iECO循環杯機」。圖／統一超商提供

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