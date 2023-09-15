坐太久易失智！每日久坐總時數成關鍵 超過「這標準」風險恐增加

「能坐就不站」的久坐族小心了！不論是平時喜歡坐著不愛走動，或是工作需求長時間坐辦公室，都可能導致失智。美國研究發現，成年人每天坐太久，將大幅提升失智風險，坐著不動超過15小時，風險更將增加三倍之多。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，南加州大學和亞利桑那大學的研究團隊發現，每天久坐超過10小時，失智風險將增加8%；每天坐12小時的人，失智可能性則將提高63%；而坐著不動長達15小時，失智風險更將高出三倍。

研究團隊針對超過5萬名60歲以上英國成年人的活動量數據，進行了為期6年的分析，在此期間，有414人被診斷患有失智症。研究顯示，每天坐著10小時以上，包括看電視、開車、打電動、用電腦、坐在辦公桌前工作等等，會增加罹患失智症的風險。

亞利桑那大學教授亞歷山大（Gene Alexander）表示，「無論久坐時間是如何累積，每天久坐10小時後，患失智症的風險都開始迅速增加。」這代表「久坐總時間」決定了久坐和癡呆風險之間的關係，且每天從事靜態活動的時數上限為10小時。

參與研究的南加州大學教授雷奇藍（David Raichlen）也補充，雖然許多人建議每30分鐘左右就起身站立或走動，打破長時間坐著的習慣，但實際上「久坐總時間」才是關鍵，個別坐下時間長度並不重要。

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