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中南部6縣市大雷雨狂轟 慎防劇烈降雨雷擊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天水氣仍多，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨。本報資料照片
今天水氣仍多，大氣很不穩定，午後易有局部大雷雨。本報資料照片

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括南投縣、嘉義縣、高雄市、台南市、嘉義市、雲林縣。持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

今天澎湖金門馬祖及各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；明天白天澎湖及各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，金門、馬祖有局部短暫陣雨；晚起澎湖、金門、馬祖及東半部地區、各地山區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

馬祖 金門 澎湖

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