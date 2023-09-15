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進口巴西蛋誤標效期 竹市府加強食安稽查結果出爐

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
近日爆出台農蛋品有限公司販售巴西進口「台農洗選蛋」有效日期標示錯誤，產品需下架回收，新竹市衛生局稽查轄內超市、商行、烘焙業、餐飲業、供應學校團膳等場域。圖／新竹市政府提供
近日爆出台農蛋品有限公司販售巴西進口「台農洗選蛋」有效日期標示錯誤，產品需下架回收，新竹市衛生局稽查轄內超市、商行、烘焙業、餐飲業、供應學校團膳等場域。圖／新竹市政府提供

近日爆出台農蛋品有限公司販售巴西進口「台農洗選蛋」有效日期標示錯誤，產品需下架回收一案，新竹市長高虹安指示新竹市衛生局稽查轄內超市、商行、烘焙業、餐飲業、供應學校團膳等場域計20家；竹市府衛生局今天指出，查核20場家所販賣及使用蛋品來源及標示，稽查結果目前皆符合規定。

新竹市衛生局長陳厚全說，衛生局連日稽查各販賣通路，未有台農蛋品的陳列；烘焙業、餐飲業也未見有使用台農蛋品；查核蛋品供貨來源、標示、保存等皆符合規定。

新竹市衛生局也和教育處聯手查核竹市供應學校團膳業者所使用的蛋品，稽查結果皆為國產蛋，強調後續將不定期稽查及抽驗，攜手把關校園食安。

教育處長陳木金指出，新竹市學校午餐配合農業部推廣在地食材政策，均使用國產可溯源3章1Q（有機、產銷履歷、CAS、QR-code）生鮮食材，含蛋品、禽畜肉品、蔬菜等，昨天也到竹市供應最大量的三民國小午餐供應中心視察食材驗收情形。

教育處說，為保障校園食安，學校午餐採購契約皆訂定國產蛋品使用規定條款，各校營養師於每日進行午餐食材驗收後，相關資訊亦同步刊載於「校園食材登錄平臺( https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/  )」，家長可透過該平臺瞭解午餐資訊及食材來源履歷，不用擔心會吃到、使用到巴西進口蛋。

衛生局提醒，民眾選購市售食品，盡量選擇包裝及標示完整的產品，並注意標示資訊及產品品質，並呼籲食品業者販售產品，應要求賣方提供並保留供貨來源的交易憑證，以利源頭管理。民眾如有食品衛生安全問題，歡迎撥打1999或衛生局食品藥物管理科專線03-5353170。

近日爆出台農蛋品有限公司販售巴西進口「台農洗選蛋」有效日期標示錯誤，產品需下架回收，新竹市衛生局稽查轄內超市、商行、烘焙業、餐飲業、供應學校團膳等場域。圖／新竹市政府提供
近日爆出台農蛋品有限公司販售巴西進口「台農洗選蛋」有效日期標示錯誤，產品需下架回收，新竹市衛生局稽查轄內超市、商行、烘焙業、餐飲業、供應學校團膳等場域。圖／新竹市政府提供

衛生局 食材

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