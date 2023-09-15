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最美四合院拆了 彰化花壇李復源堂古厝只剩紅磚門樓

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝的原貌，被譽為「花壇最美四合院」。圖／蔣敏全提供
彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝的原貌，被譽為「花壇最美四合院」。圖／蔣敏全提供

有90年歷史的彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝，被譽為「花壇最美四合院」，經提報文化古蹟保存，認為沒有雕梁畫棟建築架構，審議不通過，最近被建商拆到剩下神明廳與殘存的紅磚門樓，文史工作者蔣敏全認為是「台灣文資的浩劫」；文化局說，李復源堂古厝無特殊建築工藝特色，側邊護龍傾頹嚴重，不具有修復的價值。

蔣敏全說，李復源堂古厝建於1934年，由灣仔口庄保正李宋家族所建，古樸典雅，沒有過度渲染的建築裝飾，若由建築素材判斷，的確是不具文資價值，但從神明廳裡懸掛一對翰林院編修燈，就可以象徵家族不同凡響的履歷。

蔣敏全指出，1894甲午年故鄉在花壇的李清琦考中進士，再朝考館選入翰林院，當時為光宗耀祖在正廳上加掛進士、翰林匾額，丁梁掛上翰林燈，這可說是台灣唯一的一對翰林燈；加上他考上舉人的文魁匾，以及廳前大埕的一對舉人旗杆座，李復源堂可以說是花壇清代最輝煌的家族。

李清琦1896年在北京翰林院學習，參與康有為發起的公車上書運動，當時由台灣籍的戶部主事進士葉題雁，翰林李清琦，進京趕考的舉人汪春源，羅秀惠，黃宗鼎聯名奏請清廷抗議李鴻章將台灣割讓給日本，史稱台灣五舉子公車上書，這是台灣史重要的史記，是台灣人刻骨銘心的印記。

蔣敏全說，對於李復源堂，他曾協助家屬提報文化局古蹟保存，但文化局審查委員只重視有形無生命的架構，忽視無形的歷史傳承精神，這裡曾是私塾、舉人第、進士第、翰林第，是故鄉文化的瑰寶，可惜不敵世俗的眼光，令人痛心，亡羊補牢，他呼籲除了應保存全台唯一的翰林燈外，建商也應在現址立碑，記述李復源堂的故事與歷史意義。

文化局表示，李復源堂古厝所有權人2017年4月委託時任文資委員的蔣敏全向縣府申請登錄歷史建築，經縣府有形文化資產審議委員會審議結果，建築因年代久遠不堪使用，現狀為修建後的結果，並無特殊建築工藝特色，側邊護龍傾頹嚴重，不具有修復的價值。整體而言，雖然歷史上與先人李清琦有關，但整體脈絡連結相當薄弱，難以用老厝建物與清代李清琦有所連結，決議請提報人提供更詳細資料再行審議，但至今縣府均未收到補充資料。

彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝神明廳裡，懸掛一對翰林院編修燈（兩側），象徵家族不同凡響的履歷。圖／蔣敏全提供
彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝神明廳裡，懸掛一對翰林院編修燈（兩側），象徵家族不同凡響的履歷。圖／蔣敏全提供
彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝的原貌，被譽為「花壇最美四合院」。圖／蔣敏全提供
彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝的原貌，被譽為「花壇最美四合院」。圖／蔣敏全提供
彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝被譽為「花壇最美四合院」，如今被拆到只剩神明廳與殘存的紅磚門樓。圖／蔣敏全提供
彰化縣花壇灣雅李復源堂古厝被譽為「花壇最美四合院」，如今被拆到只剩神明廳與殘存的紅磚門樓。圖／蔣敏全提供

歷史建築 文化局

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