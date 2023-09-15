靠刮痧去除體內濕氣？中醫師解密：還能夠輔助減重效果
在又濕又悶的台灣氣候中，有不少人會覺得身體又累又重，或是常常精神不振，這時候就會有人選擇「刮痧」，來為身體通風與去濕，但其實刮痧不僅去濕，中醫師表示，刮痧還能夠輔助減重，但要選擇正確的方式與經過醫生診斷，正確的刮痧，有助於身體的循環。
中醫師林易萱指出，刮痧是一種促進氣血循環的方法，還能調整臟腑功能，進而提高代謝率、增加局部循環並減少水腫，間接達到輔助減重的效果。
而許多人會以為，刮痧後，皮膚顏色越深，代表效果越好？林易萱表示，其實刮痧是皮下微血管輕微破裂的結果，不代表身體狀況，但是看出痧的部位，可以反映出該部位存在的氣滯血瘀情況，但是顏色深淺或是施作手法、力度都有關係。
醫師表示，刮痧、拔罐都是有輔助減重效果的民俗療法，特別是有消化道問題，如便秘、腹痛、脹氣等，林醫師認為刮痧和拔罐，對於想要減重且有消化道困擾的民眾，是可以考慮中藥埋線搭配刮痧和拔罐一起輔助進行。
不過如果是孕婦、年老體虛者、癌症患者、皮膚過敏或有傷口的人，及凝血功能不正常的人都不應進行刮痧。而刮完痧之後，要避免洗冷水澡，並在飲食上少吃生冷和重口味的食物。
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