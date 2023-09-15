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午後對流發展旺 10縣市山區大雨特報
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。影響時間至晚上。
大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區。
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