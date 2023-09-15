午後對流發展旺 10縣市山區大雨特報

現代人愛美，特別注重身材。然而想要維持住好體態，生活上就有許多細節需要注意，否則一個不小心，肥肉贅肉就容易長出來。日本媒體「beauty news tokyo」就介紹想瘦身的三大法則，並指出像是韓國人氣女演員劉寅娜，或者美國電視名人考特妮．卡戴珊（Kourtney Kardashian Barker）等人，都有遵從這些方法來維持好身材。

2023-09-15 13:09