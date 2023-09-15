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9月蜂螫旺季！消防員帶防護裝備也難逃過敏性休克

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
天氣涼爽，民眾戶外活動漸漸增加，但要小心蜂螫。圖為蜂螫併發蜂窩性組織炎。 圖／北榮提供
天氣涼爽，民眾戶外活動漸漸增加，但要小心蜂螫。圖為蜂螫併發蜂窩性組織炎。 圖／北榮提供

天氣涼爽，民眾戶外活動漸漸增加，但要小心蜂螫。衛福部暨台北榮總臨床毒藥物諮詢中心（簡稱毒物中心）分析逾廿年資料顯示，蜜蜂虎頭蜂（胡蜂）螫傷好發夏秋兩季，9月通報人數達高峰，有17人因蜂螫中毒致死。台北榮總毒藥物諮詢中心主任楊振昌表示，被愈多隻蜂類螫傷、年長及身體多處部位被螫傷者，出現嚴重中毒機率高。

根據台北榮總臨床毒藥物諮詢中心統計，2001至2021年期間，共有611名因蜂螫傷通報的病人資料可以分析，其中441名可進一步分析與中毒嚴重度有關的預測因子。研究結果顯示，蜂螫通報至毒物中心的611位病人中，46人（7.5%）產生嚴重的中毒症狀，其中29人（4.7%）嚴重中毒，因中毒致死有17人（2.8%）。

楊振昌表示，螫傷可能引起全身毒性反應，如過敏反應、凝血功能異常、橫紋肌溶解症、急性腎損傷和肝損傷等；而被螫傷的部位愈多，直接毒性反應愈嚴重。若被虎頭蜂螫傷數超過20處，可能產生嚴重中毒症狀甚至死亡。此外，產生嚴重中毒症狀者透過血漿交換術，可能有助於增加存活率。

楊振昌說，曾有消防員處理陽明山上的一個虎頭蜂窩，勘查前防護裝備都還沒穿好，沒想到恰好一輛卡車經過，驚擾到虎頭蜂，導致消防隊員被蜂螫，分隊長出現過敏性反應，打了腎上腺素才改善，隊員則出現顏面神經麻痺；還有個案在戶外唱歌，舌頭竟被蜂螫。

在蜂螫的治療處置上，楊振昌建議，被螫傷後應盡速遠離蜂螫現場及取出螫針；對於輕微的螫傷，可以冰敷緩解症狀；局部症狀持續未緩解時，則可使用消炎止痛藥膏塗抹局部，且應避免搓揉局部以免併發蜂窩性組織炎。若產生過敏性反應，可給予抗組織胺及類固醇等藥物治療。

症狀更嚴重，如發生過敏性休克，應立即使用腎上腺素，並給予氧氣且於必要時予以氣管插管。針對產生全身性毒性反應者，除應補充足夠的水分及電解質外，若產生急性腎衰竭、肺水腫或嚴重溶血，必須接受血液透析或血漿交換術，以矯正嚴重腎衰竭及溶血。但一般情況下，蜂螫病人如未產生過敏性休克或嚴重全身性毒性，其預後應該都相當良好。

楊振昌提醒，目前正值蜂螫高峰季節，戶外活動應該避免穿著鮮豔衣物或塗抹香水。遇見蜜蜂和胡蜂在附近盤旋時，應迅速且安靜離開，以免驚擾蜂隻導致被蜂螫傷，或甚至引來蜜蜂或胡蜂群起而攻。

如果需要進一步瞭解蜂螫處置相關資訊，可聯絡台北榮總臨床毒藥物諮詢中心：02-2871-7121或尋求醫療專業人員建議。

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