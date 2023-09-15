南投巨峰葡萄豪雨嚴重災損 縣府函請中央列入現金救助

9月上旬豪雨造成南投縣巨峰葡萄損失嚴重，水里鄉上安產區查報被害面積20公頃損害程度40%、信義鄉豐丘、明德產區被害面積30公頃損害程度50%，均已達救助門檻，縣府農業處已發函建請農業部農糧署納入現金救助辦理。

信義鄉公所表示，鄉內巨峰葡萄種達總面積達200多公頃，但各期輪作下，二期果（轉色後期）及三期果（轉色初期）種植面積不到100公頃，9月上旬的豪雨，造成葡萄的裂果及落果損傷，甚至出現公孫果（大小粒）情況，已影響農民生計，初估減產約2萬8000公斤，產值損失約4200萬。

南投農業處指出，水里、信義鄉的巨峰葡萄種植面積達全縣8成以上，葡萄受到豪雨影響導致裂果及落果損傷，9月12日偕同台中區農業改良場、農糧署中區分署及鄉公所前往災區勘察，確認災損具指標性，被害面積已達《農業天然災害救助辦法》第6條第1項所定得辦理現金救助標準。

南投農業處說，南投縣葡萄主產區以信義、水里及草屯為主，僅水里鄉有30餘公頃耕作面積，主要分布上安休閒農業區，每當產季上市就受到消費者熱烈搶購，經常供不應求，但今年接到水里、信義鄉公所災情回報後，因而於9月13日，以「府農務字第1120218672號」函文農糧署，建請將全縣巨峰葡萄納入辦理現金救助工作，期待早點公告補助農民損失。