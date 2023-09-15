中央看不見的釋迦災損 台東農民陳情「免現地勘查」

海葵颱風造成台東農業災情慘重，農作物釋迦損失逾7億元，中央農業部農糧署受理災損補助，但因現地勘查標準不一又繁雜，釋迦農今到議會陳情，籲請中央比照其他農作物，保留災損證明後免勘。縣長饒慶鈴說，「中央對農民要心軟，手要寬，勘查不要嚴格」。

饒慶鈴說，釋迦災損不是只看到成果或落果，其實還有長不大的小果及正準備開花授粉的損害，尤其鳳梨釋迦正值開始開花授粉，有的已經授粉結成小果，這些在海葵颱風都受損嚴重，勢必對產期有很大的衝擊，相對影響農民生計，中央不能因看不到，補助就打折扣。

今天上午約50位釋迦農民代表前往議會向議員楊招信陳情，包括饒慶鈴、議長吳秀華、前立委賴坤成及多位議員到場關心。有農民拿出尚未成熟的鳳梨釋迦小果及花苞擺在桌上，讓大家看到他們的損害，同時表達對於中央這次海葵颱風災損補助標準不一感到不滿。

縣農會理事長、議員楊招信說，鳳梨釋迦受損預估逾30%，中央在災損補助能比照大目釋迦從寬從速辦理，讓農民盡快復原果園，把剩下70%的果樹順利照顧好，而不是還要等待現地勘查後，才來做最後核定，這樣等待過程中農民又不知果園要損害多少了。

「果園重建真的不能等啊！」釋迦清農蔡宗憲說，他們都依規定將災損拍照留存，結果官員現地勘查卻百般刁難，完全不取信農民，還懷疑拍照有問題，那請問拍照標準在哪裡，其次，災損不只有成果或落果，還有小果和花，甚至倒伏的果樹，也是因颱風損壞，這也應該要提高補助。

另有農民說，這次海葵颱風的農損是全面性的，不要分甚麼果補助多少？甚麼樹補助多少？只要有損害農民拍照留存備查就好，不用再等待現地勘查，直接先統一核定通過，省掉繁瑣申辦時間，農民也盡速後續復原工作，不要說從寬、從速、從優，實際卻是愈看愈嚴。