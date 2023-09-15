觀光署揭牌回應3大問題 鄭文燦：希望兩岸同時開放方向不變

歷經12年組改，交通部觀光署今揭牌，展現疫後推動觀光決心，也盼回應業界期待。行政院副院長鄭文燦今到場也逐一回應觀光業3大問題，針對兩岸觀光開放，他表示，已經開放港澳自由行、第三地陸客來台，希望兩岸同時開放團客方向仍不變；交通部長王國材也說，業界也向陸方拋出希望開放陸客來台，相關單位持續在做相關準備。

鄭文燦表示，觀光署成立是在組改中最有共識的，在疫後特別預算也編了很多觀光經費，未來他每月都要主持一次觀光振興會議，且要求各部會都要提方案，像環保署提出提升公廁方案、雙鐵提出雙鐵旅遊、經濟部針對會展產業提出方案、內政部針對國際人團交流、教育部負責體育文化、教育旅行等。

鄭文燦指出，明年要達到1200萬人次國際旅客來台是高標，也是很大的挑戰，也希望國際郵輪旅客能恢復到8成，高端的旅客從5％提升為20％。行政院成立振興觀光產業推動諮詢會議後，透過部會合作、專家參與還有產業對話3個角度擬定更好政策，觀光主流化不會是只有觀光署一個署的責任，政府部門、民間部門大家一起來合作。

針對近期觀光產業面臨困境，鄭文燦回應指出，有關陸客來台，目前已經開放港澳自由行、第三地陸客來台，反應都不錯，港澳、日韓跟東南亞是旅客四大來源地區，大陸商務旅客也都做適度的放寬，希望兩岸同時開放團客的方向仍不變，期盼逐步、健康有序的交流。

至於觀光旅宿業人力不足，他表示，人力跟人才是政府很重視的問題，會請交通部、勞動部、教育部、僑委會一起協助，讓觀光旅遊業所需要的人才人力獲得補充。針對行政資源的投入，他也說，未來只要是好的方案一定會優先支持，請觀光署放心，等了很久所以會獲得更大的力量，政府會做觀光署最好的後盾。

王國材致詞指出，觀光署內部組織調整以功能一一呼應業界需要，過去很多任務編組都是兼任，現在能以正式人員發展觀光。署長周永暉有很多合適位置，他過去擔任局長是觀光客破1000萬人次關鍵推手，在觀光領域很有專業，過去3年觀光業需要振興，今年截至目前已有400萬人次國際觀光客來台，年底的6百萬人次目標預計12月中可達成。

他表示，明年國際觀光目標為1200萬人次，期待超越疫情前水準。鄭文燦也會召開行政院觀光產業諮詢會議，跨部會與公私部門討論，最重要任務就是協助觀光署跟大家發展觀光，隨著業務推廣狀況，也可依需求增加觀光建設費用。

針對兩岸觀光，他受訪也說，我方已經釋出善意，期待是對等團客開放，距離先前說一個月準備期還有約10天，有很多業界人員向陸方拋出希望開放陸客來台，就等10天後，也有持續做相關準備，包括過去陸客團衍生問題、管理等都有在討論，隨時一開放就能進行。

台灣觀光協會會長葉菊蘭致詞則說，對觀光產業來講，成立觀光署是大家殷殷期盼好久，台灣從很早前就說要觀光立國，期待觀光主流化能納入政府施政概念，透過組織改善落實台灣成為世界唯一的觀光大國，從周永暉提出的施政內容看出，他已經做好充分準備，希望讓所有產業界覺得政府有照顧大家，也讓觀光人認為努力有被政府看到。

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