劉寅娜好身材就靠這三招！「設鬧鐘勤喝水」讓皮膚也水噹噹

現代人愛美，特別注重身材。然而想要維持住好體態，生活上就有許多細節需要注意，否則一個不小心，肥肉贅肉就容易長出來。日本媒體「beauty news tokyo」就介紹想瘦身的三大法則，並指出像是韓國人氣女演員劉寅娜，或者美國電視名人考特妮．卡戴珊（Kourtney Kardashian Barker）等人，都有遵從這些方法來維持好身材。

1.晚餐和隔天早餐中間間隔14小時以上

好比說前一天晚上7點吃晚餐，那麼隔天最好選在9點之後再吃早餐。這是為了讓內臟能夠充分休息，維持良好的代謝狀態。另外，吃東西最好也都選擇「低碳水化合物、高蛋白質」的食物，如果是在減肥中的人，推薦一天可以攝取約80克（如一餐25克）的蛋白質。

2.多喝水排毒

擁有漂亮肌膚的劉寅娜，曾透露自己的保養秘訣，就是多喝水。多喝水可以促進體內排毒，達到美肌效果。由於平常可能生活繁忙，不容易抽空喝水，於是劉寅娜乾脆設鬧鐘，提醒自己在固定每幾個小時一定要喝水。另外，由於冰水可能會給內臟帶來負擔，因此飲水最好也是保持在常溫狀態。

3.保持簡單運動的習慣

想要維持好體態，保持運動習慣非常重要。即使是簡單的伸展拉筋，也會有一定的效果。拉筋不僅能夠幫助提升肌肉的柔軟性，也能促進血液循環及新陳代謝，除了能夠瘦身之外，還有防止畏寒、肩膀僵硬、腰酸背痛等效果。如此一來讓體溫上升，代謝又能更加蓬勃，形成正向循環。

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