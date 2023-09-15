勞陣提8大「勞工政策綱領」 籲總統參選人解決低薪、年金改革

2024總統大選剩不到半年，各陣營參選人陸續端政策牛肉。台灣勞工陣線今發布以尊嚴勞動、社會韌性及平等永續為三大核心制定的「2024勞工政策綱領」，回應低薪普遍化、職場性別不平等、勞動年金改革原地踏步、假性缺工真剝削勞工、工會組織率低迷、各項轉型需求衝擊就業等當代勞動難題，並向各參選人喊話，要求提出相對應的政策與具體期程。

勞陣秘書長孫友聯指出，勞陣診斷當前勞動局勢，提出八大綱領，包括「整合重塑就業安全體系的社會韌性」、「確立年金改革與老年經濟安全體系」、「解決低薪普遍化問題勞動條件」、「優化友善家庭職場的勞動生活」、「強化企業勞動、人權與環境問責機制」、「提升台灣工會的組織率與動力」、「正視各經濟轉型下的勞動保護」、「經濟民主導向的勞動賦權工程」。

孫友聯說，馬政府在2013年就已經提出勞保年金改革方案，但至今原地踏步10年，勞保財務問題只會更惡化，這是無法迴避，而除了蔡總統勞動政見的最低工資法應儘速立法，也必須有更積極的工資政策，扔整體薪資更公開透明，也才能扭轉長工時、低薪資才具競爭力的經濟思維。同時，他也強調，企業數位及公正轉型下，必須重視平等永續的重要性。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，青年民主協會期待這屆立院可完成最低工資法立法，草案在2016年已經送入行政院審議，但一晃眼4年過去，卻依舊沒有通過，盼政府正視青年朋友踏入職場的不穩定、以及承擔物價通膨的壓力，照顧邊緣脆弱勞工及青年勞工。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎說，受限婚育，女性可能頻繁進出職場，無法累計年資，因此在薪資結構上性別有落差，女性在升遷管道也容易受阻，且性別職業隔離現象持續存在，女性相對難踏入科學技術工程領域，因此從社會文化教育面向都該改變，並具體推動薪資透平話，才能促進實質平等。

此外，黃怡翎也說，外包、非典型勞動加深了職災風險，職安法推行10年，台灣卻仍是高職災率風險國家，去年重大職災死亡率更破6年新高，而數位監控勞工工作領域，侵蝕勞工身心健康的狀況也日益加劇，這都必須仰賴制度上的解決。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴指出，國家生育率跟女性勞參率息息相關，但當代工作的爸媽們在工作跟家庭平衡間遇到非常大困難，導致年輕人不生，或生育後面臨退出職場的困境，國家必須讓育嬰假更彈性化，現行育嬰假以月為請領單位，讓家長無法應付育兒的多元、臨時狀況。

勞陣執行長張峰益說，勞陣這次公布政綱，沒有一個是喊價的，期待總統參選人不要再隨便喊價、廉價地欺騙選民，看另個候選人喊多少錢 加碼，我就跟進加碼。勞陣期許總統參選人格局應該是看見台灣問題，進一步改變或建構制度來解決問題。

勞陣副秘書長楊書瑋說，台灣下一個階段的勞動政策發展，應該回應新舊勞動問題與衝擊，勞陣將寄發政綱給各政黨總統參選人，也會持續監督參選人勞動政見。

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