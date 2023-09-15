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明年「社福津貼」1314億元被質疑短編 鄭文燦澄清

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦（中）表示，社福津貼完全沒有短編，都會全數編列。記者周湘芸／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）表示，社福津貼完全沒有短編，都會全數編列。記者周湘芸／攝影

行政院會昨通過「113年8+1項社會福利津貼調整」，調整明年度老農津貼與8項社福津貼金額共需1314億元，但媒體質疑政府8月底送出的中央政府預算書並未編足此項經費。行政院副院長鄭文燦今出席觀光署掛牌受訪則澄清，「完全沒有短編」，都會全數編列，也沒有短差問題。

行政院會昨通過「113年8+1項社會福利津貼調整」報告，根據消費者物價指數（CPI）波動，調整明年度老農津貼與8項社福津貼金額，經費共需1314億元。

鄭文燦指出，八大社福津貼及老農津貼共編列1314億元，其中公務預算617億元、國民年金底下697億元，大家認為短編是國民年金，但這部分完全沒有短編，都會全數編列，也沒有短差問題。按照相關法規規定，每4年要按照消費者物價指數（CPI）調整一次，這次也是按照法定規定調整，將在明年1月1日實施。

行政院 老農津貼 鄭文燦 CPI

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