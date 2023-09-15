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北部海面大片對流胞 北部午後注意雷雨「可能急且快」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天澎湖、金門、馬祖及各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
今天澎湖、金門、馬祖及各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北部海面有大片對流胞，今天要留意可能較不穩定。低氣壓逼近，午後雷雨旺盛，範圍從山區至平地擴展。北部地區特別留意，午後雷雨可能急且快，外出者要提高警覺。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，小低壓92Ｗ位於台灣北部近海，帶來一點不穩定的因子，午後雙北、各地內陸及山區有雷陣雨機會，注意天氣變化。

中央氣象局說，今天澎湖、金門、馬祖及各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；明天白天澎湖及各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，金門、馬祖有局部短暫陣雨；晚起澎湖、金門、馬祖及東半部地區、各地山區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

彭啟明 氣象局 大雷雨

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