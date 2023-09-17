低醣飲食助減肥又能控血糖？好處vs副作用都報你知！
【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「低醣飲食好處vs副作用」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的低醣飲食三大好處以及副作用排行。
低醣飲食又被稱作低碳飲食，指的是限制碳水化合物的攝取量，減少食用全榖雜糧及水果等食材，並改以蛋白質和脂肪等營養素來取代的一種飲食型態。有鑑於近年來研究指出低醣飲食能夠帶來不少好處，造成全球掀起一股低醣飲食的熱潮，那麼究竟哪些低醣飲食的好處與副作用，最受到網友的關注呢？
低醣飲食促進脂肪燃燒幫助減肥好有感 副作用小心便秘或暈眩疲勞觀察近一年內網友針對低醣飲食相關話題討論，可以發現低醣飲食能夠「幫助減肥」的好處引起社群熱烈關注，由於當體內的肝醣和萄葡糖含量降低後，可以提升燃燒脂肪的機會與速度，有眾多網友就分享「我是用低醣飲食減重成功而且維持」、「低碳飲食是我覺得最無痛的減肥方式」、「改吃低醣飲食已經有3個半月了，目前總共減少7公斤」，覺得透過實行低醣飲食，減重的效果非常成功，並且推薦可以搭配運動雙管齊下，體重下降會更有感，體態也會更好看。
而低醣飲食同時也能幫助「控制血糖」，專家說明「醣類在攝取後會讓血糖有明顯的起伏，減醣飲食能減緩血醣的波動，達到減輕糖尿病病況的功效」，因此不少有高血糖或是患有第二型糖尿病的病人，會採取低醣飲食來穩定血糖，網友也分享自身狀況「擺脫二型糖尿病，低醣飲食是最有效的方式」、「低醣飲食，1hr飯後血糖可以控制在100-125左右」，點出血糖問題尚不嚴重的族群，若是不想依賴藥物治療，可以嘗試低醣飲食來控管血糖，或許會有不錯的成效。
然而，低醣飲食也存在帶來副作用的風險，像是「便秘」和「暈眩、疲勞」等症狀。因為避免全榖雜糧、根莖類等食材的攝取，連帶也會減少膳食纖維與水分的獲得，導致便秘發生的機率增加，此時多喝水就顯得相當重要，也能多食用富含高纖維的食物。
暈眩和疲勞則是由於體內水分、鹽分和血糖不足的緣故，此時就建議可以在食物裡多加些鹽，或是補充含有礦物質的蔬菜。
你有聽過低醣飲食嗎，又或者你正在實行呢？提醒各位在實施低醣飲食時，一開始要先循序漸進，讓身體慢慢適應，以避免出現強烈副作用，也千萬不要完全不吃任何的碳水化合物，會容易出現倦怠、情緒低落、注意力不集中的狀況，最重要的是一定要記得營養均衡，祝福大家身體都能健健康康！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「低醣飲食好處vs副作用」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/03，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）
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