巴西蛋效期依來源牧場？專家：畜禽產品訂定有指引

巴西進口雞蛋「誤標效期」事件擴大，農業部多次對外說明，巴西進口雞蛋可以保存120天，但這是在全程「冷鏈」低溫冷藏的狀態下；而這批進口冷藏雞蛋經過回溫洗選後再冰，最後常溫販售，還可保存120天嗎？根據中央畜產會「畜禽產品有效日期評估及保存性試驗建議書」中顯示，業者依照生產條件自訂有效，但應具有合理佐證依據。

農業部稱，巴西雞蛋有效期限依照當地來源場標示有4個月的效期，到期日會以巴西雞蛋來源場的包裝日為計算起始日。而前幾批巴西進口雞蛋的保存期限，巴西來源場是設定為3個月，後續經巴西來源場評估全程冷鏈與包裝完整性都可確保，因此延長效期至4個月。

但可保存多久，要如何訂定效期，根據畜產會的建議書中顯示，依據「食品良好衛生規範準則」第 15 條規定，成品有效日期之訂定，應有合理依據，必要時，應為保存性試驗。以肉品為例，在「優良農產品肉品項目驗證基準」僅明確規範生鮮冷凍小分切產品保存期限不得超過 6 個月，惟業者若欲訂定更長保存期限，應提出相關保存期限證明文件。

建議書說，至於非小分切的冷凍肉品其有效日期，驗證基準並未明訂，業者可以依其生產條件及自主管理自訂 1 年、18 個月、2 年、30 個月等，惟仍應具有相關合理佐證依據。

為協助業者針對其肉類產品評估及訂定安全之有效日期，有效地進行一系列保存性試驗，確保肉品在有效日期內，無變質、腐敗或其他違反食品安全衛生管理法規的情事發生，爰依據衛福部食藥署公告的「市售包裝食品有效日期評估指引」制定建議書。

同時也提到，訂定食品有效日期時，須考量食品組成分、製程及在加工、儲運、銷售過程中可能受到環境因素，如溫度、濕度及光線等之影響與時間變化之關係，研析出食品劣化曲線，據以推定有效日期，確保食品食用時的有效性及安全性，也就是在食品的有效日期內，一定是安全可食用的，且維持它的外觀、味道、質地和風味，以及符合其營養標示。

農業粉專Lin bay 好油版主林裕紘表示，禽畜產品的監管機關是衛福部，衛福部的角色就是上市後稽查產品。

但是這類禽畜產品的輔導、主管機關則是農業部，也就是業者不知道這種進口蛋冷藏轉常溫可以保存多久的時候，農業部必須給予輔導。

他表示，農業部禽畜產品有效日期評估及保存性試驗，過去以來一直都是是由農業部的中央畜產會所負責，廠商可以跟中央畜產會提出禽畜產品有效日期評估及保存性測試建議的申請，當然在測試的部分畜產會沒辦法做，但是農業部的畜試所能做，這些禽畜產品關於食品劣化曲線會委託農業部的畜試所來進行試驗，再由畜產會依照試驗結果給出有效日期的建議。

林裕紘說，農業部忘了自己的角色，堅持這些冷藏轉常溫的雞蛋沒問題，一樣可以放一個月？一樣可以放到本來的有效日期？還是有問題都是蛋商自己的問題？

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