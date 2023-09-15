高鐵公司增加運能 10月16日起每周增開14班

台灣高鐵公司表示，7月起每周總班次增至1025班，為加強服務旅客需求，規劃自10月16日起，每周再增開14班次列車（南下6班、北上8班），主要針對平日傍晚通勤、商務需求及周六旅運需求較高時段；增開後，每周提供1039班次的旅運服務，旅客可自9月18日凌晨零時起，依預售時程購票。

高鐵公司表示，10月16日起周一至周五規劃增開南下1547車次（17:45自南港站發車）；另於周一至周四增開北上1238車次（15:15自左營站發車），以加強服務通勤及商務出差往返需求；另調整現行1652車次（14:35自左營發車），從原本僅開行周五至周日，增加周一至周四，為每天固定運行班次；另於周六中午增開南下1637車次（12:10自南港站發車）。

高鐵公司也說，此次新時刻表也調整原南下113車次，以加強服務旅客往返南部需求，同時變更車次編號為207車次（8:20自南港站發車，9:58台南發車、10:10抵達左營）；而每周有18班次將配合此變動，於停靠部分車站將提前1分鐘到站及發車。

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