快訊

懶人包／進口蛋為什麼要塗臘？雞蛋保存期限多久？一篇看懂進口蛋在吵什麼

傳柯文哲鎖定鄒開蓮擔任副手？民眾黨這樣說

抓到了！因噪音問題砍死鄰居夫妻 凶嫌屏東枋寮落網

睡醒一側聽不見聲音 醫：突發性耳聾逐漸年輕化

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
羅浩儒醫師表示突發性耳聾是聽力突然降低的疾病，且有逐漸年輕化現象。圖／大千綜合醫院提供
羅浩儒醫師表示突發性耳聾是聽力突然降低的疾病，且有逐漸年輕化現象。圖／大千綜合醫院提供

「為什麼我睡醒後突然一邊耳朵聽不見聲音？」近一個月陸續有4名25至35歲的年輕男女，因突然出現耳鳴、頭暈、單側耳朵聽不到聲音到大千綜合醫院就醫，醫師診斷為突發性耳聾，病患在接受藥物及高壓氧治療後，都順利恢復聽力。

大千綜合醫院高壓氧中心主治醫師羅浩儒表示，突發性耳聾是一種聽力突然降低的疾病，病人可能睡覺醒來後，突然發現一側聽力減弱，並伴隨耳鳴、耳悶感或暈眩等症狀。多數病人找不到確切病因，只有少部分病人是病毒感染、三高疾病或季節溫差的血管阻塞，或自體免疫疾病、熬夜、疲勞、壓力過大、藥物影響等原因所造成。

一般好發年齡在40至60歲，但現今生活型態改變，工作與生活壓力大，導致發病年齡有逐漸年輕化現象。

他指出，突發性耳聾定義是指發病3天內，連續測試3個音頻，都有超過30分貝以上聽力喪失。最佳的治療時間為發病14天內，治療方式以類固醇藥物配合血漿容積擴張劑、血液循環促進劑和維他命B12來改善血液循環、血液黏稠度及促進神經修復。近年有許多研究建議，可同步搭配高壓氧治療，幫助改善突發性耳聾的問題。

羅浩儒表示，病人於高壓氧艙中吸入純氧，可提升血液及組織內約15倍氧氣含量，使毛細血管氧氣的擴散距離增加3倍，大幅改善組織缺氧、增加白血球吞噬能力、幫助感染控制，並減輕內耳神經缺氧及水腫，進而促進耳蝸及半規管內循環和淋巴液流動，加速修復聽力。由於突發性耳聾預後好壞，除了嚴重度、年齡、病人本身是否有其他疾病影響之外，就醫時間早晚也是重要關鍵。因此，建議民眾一旦出現突發性耳聾症狀，務必及早就醫接受治療，才能獲得良好改善。

羅浩儒醫師表示4名突發性耳聾病人在接受高壓氧治療後，都順利恢復聽力。圖／大千綜合醫院提供
羅浩儒醫師表示4名突發性耳聾病人在接受高壓氧治療後，都順利恢復聽力。圖／大千綜合醫院提供
羅浩儒醫師表示突發性耳聾病人可於高壓氧中吸入純氧，幫助修復聽力。圖／大千綜合醫院提供
羅浩儒醫師表示突發性耳聾病人可於高壓氧中吸入純氧，幫助修復聽力。圖／大千綜合醫院提供

醫師 耳朵

延伸閱讀

黏人羊寶寶找不到飼主！原地「鬼叫哀號」萬人耳朵要爛了：根本地獄哭聲

邊吸氧邊唱震驚外界！五月天阿信露面發聲

五月天阿信「邊吸氧邊唱」！管子繞全身畫面曝光粉心疼

五月天阿信「邊吸氧邊唱」！管子繞全身畫面曝光粉心疼

相關新聞

未來10天秋高氣爽 賈新興：9月下旬中南部開始進入乾季

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天秋高氣爽，觀察9月底之後北部是否有受微弱鋒面影響的機率。

因應缺蛋大增進口蛋種雞 蛋農：只怕生產過剩明年「本土蛋要去填海」

超思進口巴西雞蛋爭議「爆」不停，全台雞蛋最大產地的彰化縣，蛋農抨擊農業部一昧討好消費者，大量進口外國雞蛋打壓本土蛋，並超...

台鐵司機員連假不加班？ 王國材：已同意訴求「沒有備案」

不滿明年元旦台鐵公司掛牌後，備勤津貼恐短少，9成9台鐵司機員表態中秋節及國慶日不加班，行政院昨下午緊急召集協商，同意自主...

影／驚！4歲男童嘴長出「黑毛舌」 媽媽嚇壞急救醫揪原因

台中市4歲王姓男童舌頭上長出類似「黑色海苔醬」物質，無痛、無味卻嚇人，媽媽急就醫；醫師揪出男童因急性鼻竇炎服用口服抗生素...

台灣高鐵運能快速回升 10月16日起增開14班

台灣高鐵公司（2633）繼7/1起每週總班次從1,016班增至1,025班後，為加強服務旅客需求，規劃自10/16（一）...

72歲翁便秘不適改用摳的 引發感染險喪命「再也不敢亂挖」

1名72歲男性飽受便秘所苦，經常借助軟便藥排便，但近來便秘加劇，每次如廁總讓他痛不欲生，日前改用摳的，結果不僅沒有挖出糞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦