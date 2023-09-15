台鐵司機員連假不加班？ 王國材：已同意訴求「沒有備案」

不滿明年元旦台鐵公司掛牌後，備勤津貼恐短少，9成9台鐵司機員表態中秋節及國慶日不加班，行政院昨下午緊急召集協商，同意自主備勤津貼法制化等事宜，但全國火車駕駛產業工會昨仍向台鐵遞交連署書。交通部長王國材今出席中央氣象署掛牌受訪表示，對於司機員連假不加班「沒有備案」措施，原則上已同意他們訴求，下周會進一步溝通。

全國火車駕駛產業工會統計已有9成9司機員連署「國定假日不加班」，昨偕同台灣鐵路工會遞交連署書，宣告啟動中秋不加班行動。行政院昨下午緊急開會協商，同意自主備勤津貼法制化、2024年福利精進措施維持，盼司機員共同協助疏運。

王國材指出，昨天下午行政院長、副院長、主計總處共同開會，把工會訴求進行討論，初步同意自主備勤津貼法制化、精進福利措施用台鐵營業基金支應，已請台鐵局長杜微向工會轉達此訊息，他們下周三早上也希望到交通部跟他談一下對於公司化建議，會在下周三跟他們談。

王國材表示，公司化最重要是提供一個安全、營運轉好的目標，跟所有人目標是一致的，有些誤解或建議會透過下周溝通一一討論。至於是否有連假司機員不加班備案？他則說，「沒有備案」，針對他們的訴求昨天已經原則上同意，下周三就他們建議討論，目前是樂觀看待，應該不會有不加班狀況，會持續溝通。

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