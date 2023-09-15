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《能幹貓今天也憂鬱》爆紅線上看！好想撿一隻臭臉「諭吉」 最適合社畜、貓奴

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
▲《能幹貓今天也憂鬱》劇照。image source: FB／Ani-One Taiwan
▲《能幹貓今天也憂鬱》劇照。

image source: FB／Ani-One Taiwan

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文／蔡瓅萱

貓奴必看的療癒系動畫！喜歡貓咪的人最近可能常常在貓咪相關社團、論壇中看到一隻穿著黃色圍裙做家事的貓，這隻巨大黑貓其實出自於近期的熱門日本動漫《能幹貓今天也憂鬱》（デキる猫は今日も憂鬱），這部作品同時也是近日愛貓人士們每週都期待更新的紓壓動畫。

《能幹貓今天也憂鬱》線上看傳送門

人人都需要一隻諭吉！社畜必看療癒系動畫

《能幹貓今天也憂鬱》動畫版出自於同名漫畫，講述一名上班族福澤幸來與自己養的貓咪「諭吉」的日常生活。特別的是，諭吉並非一般的貓，而是一隻擁有龐大身軀、比人類還高大的巨型黑色緬因貓。除了特別大隻外，諭吉還擁有完美的家政技能，下廚、打掃、洗衣、縫紉樣樣精通，總是無微不至地照料生活廢柴主角的生活起居。

主角身為上班族的設定，讓許多朝九晚六的社畜們看了都深有共鳴，在幸來日復一日的工作日常中，大家彷佛看見了自己的影子。而故事中毛茸茸、總是做好美味飯菜等著主人回家的諭吉，在社畜忙碌枯燥的日常中帶來了一點療癒，許多人在觀看動畫的過程中都幻想著自己也能有一隻巨大的諭吉，可以幫自己做家事、煮三餐，還有人表示「有了諭吉，誰還需要男／女朋友」。

▲《能幹貓今天也憂鬱》劇照。

image source: FB／Ani-One Taiwan

「能幹貓」襲捲各大貓社團！帶起「貓咪穿圍裙」風潮

幸來和諭吉溫馨的日常互動，每一集都能為大家帶來溫暖和療癒，簡單放鬆又不太需要動腦的劇情，非常適合作為下班後觀看紓壓的配飯動畫，是近期最適合推薦給社畜們的小品新番。此外，《能幹貓今天也憂鬱》更是襲捲各大貓咪社團，許多人都讓自家的貓穿上和諭吉一樣的黃色條紋圍裙，或是讓牠們觀看動畫，期貓咪們有朝一日也能像諭吉一樣成為一隻「能幹貓」，意外帶起一股風潮。

▲有網友看了《能幹貓今天也憂鬱》後幫自家的貓穿上圍裙。

image source: FB／翻攝自貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，《能幹貓今天也憂鬱》在近三個月內的網路聲量為5,028筆，兩個高峰分別出現在動畫開播後一週（7/23），以及8月24日在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」中出現的相關討論。此外，透過傳播趨勢的總聲量也可以發現，除了動漫相關的論壇、臉書社團外，《能幹貓今天也憂鬱》的相關討論，也出現在許多貓咪、寵物相關的社群及論壇中。

《能幹貓今天也憂鬱》近三個月聲量趨勢變化

▲《能幹貓今天也憂鬱》近三個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《能幹貓今天也憂鬱》近三個月傳播趨勢－總聲量

▲《能幹貓今天也憂鬱》近三個月傳播趨勢－總聲量。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年06月16日至2023年09月13日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『能幹貓今天也憂鬱』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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憂鬱 貓咪 動畫

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