標記你不會畫眼線的朋友！「123滑走」社群大爆紅 手殘懶人必學超簡單美妝技巧

image source: IG／翻攝自christine__0000、kart_wang

文／蔡瓅萱

最近一種神秘的眼線畫法「123滑走」在網路上爆紅，IG和抖音等平臺都出現許多相關影片，成為一股新風潮，許多網紅也都紛紛拍攝挑戰短片。究竟「123滑走」眼線要怎麼畫，又是怎麼紅起來的呢？快來看看大家的挑戰影片，了解一下這款最新的爆紅眼線吧！

2023最新美妝技巧！什麼是「123滑走」？

「123滑走」眼線是近期在網路流行的眼妝小技巧，從影片中可以看見，只要將眼線筆的尖端貼在眼尾，接著迅速往反方向轉頭，順著「123滑走」的口訣將頭「滑走」，就能夠畫出一個漂亮的眼線。這樣的眼線畫法最初是由小紅書開始流行，後來逐漸被分享到各大社群，IG上出現許多模仿、挑戰影片，並加上「#123滑走」的hashtag，Dcard上也有相關討論。









「123滑走」眼線看似困難，但其實非常適合眼線新手嘗試。只要找對位置，將眼線筆的筆尖對準眼尾接著扭頭，只要動作迅速、一氣呵成，就能夠獲得一個線條漂亮流暢、弧度好看又自然的眼線，畫完之後只要再對著鏡子填補眼線的空隙調整細節就大功告成。許多人一開始都不相信這樣能畫出好看的眼線，在親身嘗試後對於結果都感到非常驚豔。





























「123滑走」怎麼爆紅的？這些地方最早出現討論

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「123滑走」近一個月的網路聲量為1,159筆，趨勢圖中明顯看得出這個新興眼線畫法是在8月底以後開始在網路上竄紅。最先開始拍攝「123滑走」短片的為美妝網紅阿聲及YouTuber卡特，接著因為水兒、蕾拉等人也陸續推出挑戰影片，讓這個眼線畫法開始被越來越多人看見及討論，網路聲量於9月3日到達高峰（293筆）。

▲「123滑走」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從「123滑走」近一個月的「傳播趨勢」分析中可以看見，最早出現相關討論的地方主要為美妝網紅阿聲於8月29日在IG上發布的短片，以及同日Dcard論壇的美妝板的貼文、YouTuber卡特的IG短片。此外，在相關討論中最先帶出熱度的為網紅水兒，在9月2日於IG發布的「123滑走」挑戰影片造成熱烈迴響。

▲「123滑走」近一個月聲量傳播趨勢。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月14日至2023年09月12日。

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