標記你不會畫眼線的朋友！「123滑走」社群大爆紅 手殘懶人必學超簡單美妝技巧
image source: IG／翻攝自christine__0000、kart_wang
文／蔡瓅萱
最近一種神秘的眼線畫法「123滑走」在網路上爆紅，IG和抖音等平臺都出現許多相關影片，成為一股新風潮，許多網紅也都紛紛拍攝挑戰短片。究竟「123滑走」眼線要怎麼畫，又是怎麼紅起來的呢？快來看看大家的挑戰影片，了解一下這款最新的爆紅眼線吧！
2023最新美妝技巧！什麼是「123滑走」？
「123滑走」眼線是近期在網路流行的眼妝小技巧，從影片中可以看見，只要將眼線筆的尖端貼在眼尾，接著迅速往反方向轉頭，順著「123滑走」的口訣將頭「滑走」，就能夠畫出一個漂亮的眼線。這樣的眼線畫法最初是由小紅書開始流行，後來逐漸被分享到各大社群，IG上出現許多模仿、挑戰影片，並加上「#123滑走」的hashtag，Dcard上也有相關討論。
「123滑走」眼線看似困難，但其實非常適合眼線新手嘗試。只要找對位置，將眼線筆的筆尖對準眼尾接著扭頭，只要動作迅速、一氣呵成，就能夠獲得一個線條漂亮流暢、弧度好看又自然的眼線，畫完之後只要再對著鏡子填補眼線的空隙調整細節就大功告成。許多人一開始都不相信這樣能畫出好看的眼線，在親身嘗試後對於結果都感到非常驚豔。
「123滑走」怎麼爆紅的？這些地方最早出現討論
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「123滑走」近一個月的網路聲量為1,159筆，趨勢圖中明顯看得出這個新興眼線畫法是在8月底以後開始在網路上竄紅。最先開始拍攝「123滑走」短片的為美妝網紅阿聲及YouTuber卡特，接著因為水兒、蕾拉等人也陸續推出挑戰影片，讓這個眼線畫法開始被越來越多人看見及討論，網路聲量於9月3日到達高峰（293筆）。
▲「123滑走」近一個月聲量趨勢變化。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
從「123滑走」近一個月的「傳播趨勢」分析中可以看見，最早出現相關討論的地方主要為美妝網紅阿聲於8月29日在IG上發布的短片，以及同日Dcard論壇的美妝板的貼文、YouTuber卡特的IG短片。此外，在相關討論中最先帶出熱度的為網紅水兒，在9月2日於IG發布的「123滑走」挑戰影片造成熱烈迴響。
▲「123滑走」近一個月聲量傳播趨勢。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月14日至2023年09月12日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『123滑走』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
延伸閱讀
✎ 其實是西班牙髒話？席捲IG「海公牛」是什麼梗 網路瘋傳「注入靈魂的發音」你聽過嗎？
✎ 現代小孩流行「戴牙套」？PTT鄉民點出關鍵1原因：CP值很高
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言