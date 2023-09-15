其實是西班牙髒話？席捲IG「海公牛」是什麼梗 網路瘋傳「注入靈魂的發音」你聽過嗎？

image source: 《DailyView網路溫度計》

文／蔡瓅萱

你知道「海公牛」是什麼梗嗎？近期社群平臺出現許多「注入靈魂的發音」短片，「海公牛」一詞在這類影片中頻繁地出現，其實可以說是「靈魂發音」始祖。究竟「海公牛」是什麼意思，又為什麼會在近期被網友瘋傳呢？快跟著《DailyView網路溫度計》一起來看看吧！

其實是西班牙髒話！「海公牛」是什麼梗？

「海公牛」一詞最初其實源自於一段國外氣象主播在播報時滑倒的影片，該名主播在跌倒的瞬間說出了發音和中文「海公牛」非常類似的詞，後來被瘋狂轉發，形成了「海公牛」迷因。其實「海公牛」是西班牙文中的髒話，原文為「ay, coño」，主播在滑倒瞬間脫口而出的髒話，意外爆紅成了網路流行梗。





「海公牛」也帶起了「注入靈魂的發音」短片開始流行，這類的影片會先使用Google語音呆板地唸出原本的詞彙（如「海公牛」），表示這是「沒有靈魂的發音」，接著再放上該詞彙相關的迷因影片，為大家示範「注入靈魂的發音」，前後情緒變化超大的反差讓許多人都覺得非常幽默，在社群上廣為流傳。









注入靈魂的發音！舉重「馬英九」、《企鵝家族》都變成迷因

除了「海公牛」之外，還有許多先前流行過的網路梗也被拿來做成「注入靈魂的發音」搞笑短片，像是之前在東京奧運上大喊「馬英九」的哥倫比亞舉重選手、被網友後製上空耳字幕惡搞的《企鵝家族》片段等等，都成為了「注入靈魂的發音」，搞笑的剪輯方式讓許多人瘋狂轉發，於近期出現在各大社群平臺上。

















透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「海公牛」近一個月的網路聲量為979筆，從聲量趨勢圖能夠明顯看出這個迷因梗是從8月底到9月初開始流行，並且在9月7日因為藝人游書庭發布在IG上的一則相關影片而達到討論高峰。網友們紛紛笑道「他（主播）在自己的國家知道他火爆全網了嗎」、「有人關心這個主播有沒有受傷嗎」、「越聽越好笑」、「有靈魂就是不一樣」。

▲「海公牛」近一個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統









分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年08月13日至2023年09月11日。

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