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未來10天秋高氣爽 賈新興：9月下旬中南部開始進入乾季

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天午後中部及南部山區零星短暫陣雨，明天午後北部山區、中南部及宜花有局部短暫陣雨。本報資料照片
今天午後中部及南部山區零星短暫陣雨，明天午後北部山區、中南部及宜花有局部短暫陣雨。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天秋高氣爽，觀察9月底之後北部是否有受微弱鋒面影響的機率。

近期天氣部分，他說，今天午後中部及南部山區零星短暫陣雨，明天午後北部山區、中南部及宜花有局部短暫陣雨，周日恆春半島有零星短暫雨，午後北部山區、中南部及宜花有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周一桃園以南山區及宜花東午後有零星短暫陣雨，下周二新竹以南山區午後有零星短暫陣雨，下周三至周五南投以南山區午後有零星短暫雨，下周六至24日午後南部山區有零星短暫雨。桃園至台中一帶大氣擴散條件差，易累積汙染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

賈新興說，展期資料顯示，9月下旬中南部開始進入乾季、降雨偏少，觀察9月底之後北部是否有受微弱鋒面影響的機率。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

賈新興

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