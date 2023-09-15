今起變天午後雷雨增多 吳聖宇：周末大台北、東半部影響大

今天天氣轉變。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著一個逐漸減弱消散中的低氣壓靠近台灣東部近海，配合太平洋高壓邊緣帶來的偏南風環境，整體水氣較為增多，天氣開始有些變化。

他說，今天主要的降雨還是來自午後發展的熱對流，預期對流發展將較為旺盛，範圍也將從山區往平地擴展，並有出現局部大雨的機會。由於風向偏南的關係，大台北地區以及北部地區的平地比較有機會受影響，午後外出留意天氣變化。

要到各地山區活動也要小心，吳聖宇說，午後雷雨的發展有可能又急又快，如果覺得狀況不對，要馬上離開危險區域以策安全。

吳聖宇表示，明天、周日仍然受到太平洋高壓邊緣偏南到西南風環境影響，午後山區熱對流雷雨的發展仍然較為旺盛，有機會出現局部較大雨勢，並且會影響到平地的天氣。因為風向偏西南風的關係，大台北、東半部地區的平地比較有機會受午後雷雨影響，西半部平地相對受影響較小。

周末雖然午後雲量會增多，但是，吳聖宇說，降雨仍以山區為主。活動安排要留意午後的天氣變化，到山區、溪流邊活動要提高警覺，注意安全。

氣溫部分，今天到周末期間白天高溫大致仍在31-33度左右，夜晚清晨低溫21-23度，部分地區有機會降到20度上下，日夜溫度的變化稍微大一些。

吳聖宇說，下周一大環境風向逐漸轉回偏東風，不過水氣仍較多一些，東半部有局部短暫陣雨，各地山區午後仍有熱對流雷雨，雖然熱對流的發展會相對減弱，但還是要留意局部較大雨勢出現的機會。

下周二、周三偏東風更加明顯，吳聖宇表示，午後降雨的情況進一步縮減，回到中南部山區局部午後雷雨的型態。

吳聖宇表示，下周四、周五微弱鋒面尾端可能掠過台灣附近，後續一直到下個周末台灣附近東北風到偏東風增強，不過看起來北邊的高壓勢力似乎還是有點太弱而且移動位置偏北，能否成為入秋第一波東北季風還有待觀察。

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