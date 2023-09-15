氣象署1張圖看未來1周天氣 午後雷雨明顯 早晚感受較涼

今天各地大多為多雲到晴，不過，中央氣象署說，水氣稍增多，東半部地區及恆春半島偶爾有零星短暫陣雨，且午後雷陣雨範圍增加，西半部地區及各山區都有降雨的機會，主要仍是以山區為主，不過桃園以北平地降雨機率亦高，下午出門建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，今天各地低溫為24到26度，氣象署說，局部空曠地區或近山區河谷會再低一些，感受稍涼。而白天高溫普遍為31至33度，由於雲量少，近中午前後紫外線仍偏強。早晚感受上較涼，留意溫度的變化適時增減衣物。

周六水氣逐漸增加，不過，氣象署表示，降雨主要仍在東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周一低壓帶接近台灣西南方海面，水氣較多，東半部、南部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周四水氣減少，環境轉偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

22日至24日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

udn討論區