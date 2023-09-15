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凌晨3時41分花蓮秀林規模3.5地震 最大震度3級

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時41分，在花蓮縣政府西南西方20.0公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度19.8公里。圖／取自中央氣象署網站
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時41分，在花蓮縣政府西南西方20.0公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度19.8公里。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天凌晨3時41分，在花蓮縣政府西南西方20.0公里，位於花蓮縣秀林鄉，發生芮氏規模3.5地震，地震深度19.8公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級。

地震 花蓮 台中市

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