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交流人才、降低成本 5都共組5捷聯盟
台北捷運等五家捷運公司昨共組「五都捷運聯盟」，未來人才、技術交流、共同研發、聯合採購降低成本。新北市長侯友宜說，自己上任後完成環狀線一期、淡海輕軌、安坑輕軌，都是國車國造，帶動捷運產業發展。
不過交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰提醒，台灣捷運有時候績效不彰，是因缺乏整合，若各自為政，就無法發揮組織的力量，如今組成聯盟是好的開始，不過後續還是要看如何溝通協調。
台北、新北、桃園、台中和高雄五都捷運公司共組聯盟，包括侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台中市秘書長黃崇典等人都出席見證。
五捷聯盟合作備忘錄分人才、技術、採購三大面向，包括加強人才交流，共同培育軌道專業人才；研發及技術交流，建立聯合採購機制，共同開發維修備品、耗材等。
新北捷運公司表示，各都捷運車輛不同，但內部零件很多可共用，聯合採購可降低成本、共同招募人才，統一上課培訓；技術面在空調用電、變壓器等，可合作研發，如無人車的應用。
侯表示，五都捷運興建與規畫中路網還有卅條，未來各捷運公司人將建立共同採購機制，五都通力合作讓成本降低。
蔣萬安則說，北市捷運經驗較早，經驗傳承責無旁貸。張善政說，透過聯盟可把人才、經驗回饋給其他城巿。
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