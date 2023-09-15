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防台鐵中秋疏運危機 政院同意2訴求
不滿明年元旦台鐵公司掛牌後，備勤津貼恐短少，九成九台鐵駕駛表態中秋節及國慶日不加班，行政院昨下午緊急召集協商，同意自主備勤津貼法制化等事宜。不過全國火車駕駛產業工會昨仍向台鐵遞交連署書，台灣鐵路工會強調，在還未有白紙黑字前提下，將且戰且走。台鐵局長杜微則說，將持續努力溝通協調。
全國火車駕駛產業工會統計，一四五二名台鐵司機員當中，沒有加入連署的司機員不到十人，昨偕同台灣鐵路工會遞交「國定假日不加班」連署書給杜微，宣告啟動中秋不加班行動。
行政院昨下午緊急開會協商，正副院長主持會議，交通部長王國材、杜微等人與會。王國材表示，行政院同意自主備勤津貼法制化、二○二四年福利精進措施維持，包括結婚禮金、喪葬慰助、子女教育助學金，台鐵營業基金支應。
台灣鐵路工會秘書長吳長智說，針對工會訴求，行政院副院長鄭文燦會中口頭允諾，下周公文將出爐，但在僅有口頭承諾前，工會且戰且走。
全國火車駕駛產業工會重申，政府可能認為一拖再拖，勞方無力反抗，政府背棄誠信，就別怪勞方行動表達不義；停駛列車是激烈手段，不是目的，請求政府盡速處理台鐵員工備勤津貼自主管理法制化。
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