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能否財富自由下周一見真章！威力彩頭獎又摃龜 獎金上看6.4億

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
威力彩頭獎連24摃，台彩預估，下周一開獎的第75期頭獎金額上看6.4億元。本報資料照片
威力彩頭獎連24摃，台彩預估，下周一開獎的第75期頭獎金額上看6.4億元。本報資料照片

第74期威力彩今晚開獎，台灣彩券公司表示，威力彩頭獎再度摃龜，累計頭獎已連24摃，預估下周一（18日）開獎的第75期銷售金額1.8億至2億元，頭獎累積金額預估上看6.4億元。

威力彩今晚開出的第一區中獎號碼為28、14、29、02、26、24，第二區中獎號碼為07號。

威力彩 頭獎 彩券

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