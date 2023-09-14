B肝停藥療效更佳？醫：仍有爭議、1%病人停藥後肝衰竭

B肝治療該停藥或長期用藥，醫界看法迥異。長庚醫院今公布針對逾千名肝硬化病人的追蹤研究表示，患者停藥藉自發性免疫機制清除病毒的效果，較長期用藥佳。但不少醫師持反對意見，認為停藥後風險因人而異，且全球專家尚在討論，尚無共識。

義大醫院代理研究副院長許耀峻表示，除長庚醫院顧問級主治醫師、中研院士廖運範今提出的研究成果，各國均有規模不同的研究討論B肝停藥是否對患者有益，但目前均在討論階段，且仍有爭議，未有明確共識。

他指出，亞太肝臟研究學會及歐洲、美國等國際指引，是建議病人用藥至表面抗原消失，或血液中驗不到B肝病毒後停藥。但台灣健保制度除少數排除條件如肝硬化等，均要求患者服藥三年後停藥。若經醫師評估應繼續用藥，病人就必須自費。

許耀峻表示，若有足夠證據讓臨床醫師能斬釘截鐵告訴病患，停藥後沒有風險，且抗原能夠消失，自己也會支持停藥，但目前狀況是有機率陷入風險，也有機會得到益處。自己曾遇過病人停藥後，B肝表面抗原消失，從此不須再接受治療；但也有患者停藥後，發生猛爆性肝炎導致肝衰竭。且根據統計，停藥後肝衰竭的病人比率約為1%。

「是否停藥在進行風險分級的前提下，由醫病雙方共同決策。」許耀峻表示，應藉足夠強大的分析工具，精準分析病人停藥後風險比率，同時考量病人能否定期回診監測追蹤，綜合評估後再決定是否停藥。現行健保給付卻完全沒有風險分級概念，條文限制並不考慮個人差異，導致病人必須「試過才知道」。

他指出，停藥後病人需要密切追蹤，頻率高達每二、三周一次，有些病人因工作性質常須出國，或住在醫療資源稀缺的偏鄉等，不像居住市區的病人能定期在醫學中心密切追蹤，一旦發生急性肝炎後果不堪設想。

「現有B肝口服藥物無法清除病毒，僅能抑制病毒複製，才產生藥吃多久的問題。」許耀峻說，自己並非認為一定不可停藥，僅是提出質疑，認為健保制度缺乏醫病共決空間，讓病友失去繼續治療的選擇。各國醫學會指引也顯示，停藥僅是可考慮的治療選項之一，且必須在病然安全性顧慮低、能夠密集追蹤的前提下進行。

他表示，健保應取消不論個案情況，3年一到就停止給付B肝口服用藥的規定，在更有效藥物問世前，讓病人能有用藥至表面抗原消失或病毒清除的權利。

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