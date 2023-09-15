健康主題館／固定療程治B肝 肝癌發生率少5成

B肝患者該長期服藥，或用藥進行鞏固治療後停藥，讓病人藉免疫機制控制病毒活性，引起醫界論戰。長庚顧問級主治醫師、中研院士廖運範於2000年即提出「固定療程」治療B肝概念，即用藥至測不到病毒一年後停藥。長庚發表針對逾千名肝硬化患者追蹤十年的研究成果，與長期用藥患者相比，停藥患者肝癌發生率減少五成。

研究追蹤肝硬化病人1087名，長期使用B肝口服藥593人，採固定療程，即鞏固治療後停藥494人。結果顯示，固定療程患者肝癌發生率15.7%，長期服藥患者則為26.8%；固定療程患者肝病死亡風險減少67%，病毒清除率也高過長期用藥病人12.8倍，研究結果刊登美國肝臟研究學會期刊「肝臟學（Hepatology）」。

美歐肝臟學會 改治療指引

林口長庚醫院副院長、胃腸肝膽科主治醫師簡榮南表示，固定療法是讓B肝病人先用口服藥物進行「鞏固治療」，若追蹤一年血液中未驗出B肝病毒，即可停藥。過去國際治療共識多為至B肝抗原清除才停藥，廖運範與亞太肝臟研究學會將固定治療納為B肝治療指引後，美、歐肝臟學會也修改治療指引，讓抗原陰性病人改用固定療程。

研究第一作者、林口長庚教授鄭文睿表示，長庚2018年發表研究即指出，停藥後6年內有21%患者可維持肝功能正常，並有效抑制病毒，另有19%患者雖病毒復發，但肝功能正常、不須治療。肝功能上升及病毒復發患者，若選擇暫不治療，6年有19%病人抗原消失，持續用藥者則只有0.2%病人抗原消失。

簡榮南表示，長庚醫院歷年來針對B肝固定療程發表多項研究，但因人數、追蹤時間遭質疑。現完成千人研究，追蹤時間長達10年，正式發表後應不會再有爭議。他也說，B肝與C肝不同，係免疫疾病而非病毒疾病。發炎反應是雙面刃，能夠清除病毒，但也擔心殺死過多肝臟細胞，導致猛爆性肝炎。

病人自發性病毒清除可達6成，有病患歷經一次發炎後，即成為健康帶原者；約3至4成病人則會有肝功能起伏，此時醫師就會討論是否進行治療。基隆長庚醫院胃腸科主治醫師林志郎則說，病人常擔心停藥後一旦肝臟發炎，會發生肝臟代償不全或肝衰竭，但根據目前國內外統合性文獻發表，機率均小於1%。

長庚醫院研究證實，治療B肝停藥後可延長生命。林口長庚副院長簡榮南（中）、中研院士廖運範（右二）、林口長庚教授鄭文睿（右一）等出席。記者林琮恩／攝影

停藥10年 逾3成肝炎消失

目前健保針對非肝硬化患者提供3年口服B肝藥物，簡榮南說，給付原則合理，臨床觀察及研究結果顯示，只有極少數病人治療3年後仍有B肝病毒反應，且長期治療有醫囑遵從性問題。

臨床常發現健保給付三年期滿停藥後，病人還有數月藥物未服用。研究也發現，10年間有22%中斷回診，肝臟功能惡化再回診時，常已肝衰竭。

廖運範表示，上述研究證實，「停藥比吃藥好得多」，停藥10年逾3成病人肝炎消失。鄭文睿提醒，若已進入肝硬化中後期，不適合使用固定療程；選擇固定療程的病人，除須定期監外，也須注意不要使用口服類固醇及中草藥。

是否停藥 應落實醫病共決

義大醫院代理研究副院長許耀峻表示，全球對B肝治療是否停藥尚未有明確共識。亞太肝臟研究學會及歐、美等指引建議表面抗原消失後停藥，但台灣健保均要求服藥三年後停藥，除少數肝硬化等排除條件外。是否停藥應落實醫病共決，進行風險分級，透過分析工具，進行精準、個人化醫療，確保停藥有益，且病人能夠定期追蹤。

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