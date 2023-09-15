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非聽不可／淺談大腸直腸癌

聯合報／ 本報訊

淺談大腸直腸癌

暈眩與醫學美容

主講：三總直腸外科醫師張筆凱

三總耳鼻喉科醫師孫萬烜

時間：9月16日（六）上午9時30分至11時30分

地點：三總內湖院區第二演講廳(台北市成功路二段325號)

洽詢：02-8792-3311轉17682

提升睡眠力，睡出好元氣

緩解身體的緊繃─伸展放鬆操

主講：台大醫院精神部醫師陳錫中

台大醫院物理治療師賴聖文

時間：9月22日(五)下午2時至4時

地點：台大醫院西址第七講堂(台北市中正區常德街1號)

洽詢：02-2356-2114

一個都不放棄！

罕病SMA紀錄片公益首映座談會

主講：台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔

自媒體創作者「好棒Bump」

時間：9月21日 (四)

晚上6時30分至8時30分

地點：升級會議中心-松江101館4樓

台北市松江路101號4樓

洽詢：0902-380-591

台大醫院 醫師 北市

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