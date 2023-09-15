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健康你我他／三項指標失色 加強自在獨立
對照於110年1月第一次參加退休力檢測，這次檢測結果顯示：我的退休準備51分，低於整體平均分數57分，屬於從容不迫、自在生活，堅持「做自己的貓熊」。其中「自在獨立」一項依然是弱項，而「活躍好學」與「社會連結」兩項也退步了。
因個性使然，平時我喜愛一個人在靜謐的空間裡悠然地做喜愛的事，譬如閱讀、寫作、聽歌、追劇、誦經等，較少於對人群關係的經營，該是我「社會連結」、「活躍好學」，乃至「自在獨立」3項指標黯然失色的原因。
4年前屆退，我受聘繼續在學校擔任閩南語教師支援老師，且每周擔任志工半天，然而人群互動上仍有所不足，為使將來的生活更為豐富多彩，應該再加強「社會參與」與「自主學習」。
學生時代就養成適當運動的習慣，加上平時注重飲食清淡、代謝正常、睡眠充足，健康指標因而優於全國平均值。然而，隨著年歲增長，身體機能退化，伴隨關節痠痛、白內障、聽力減退、頻尿等小病痛，往後仍應注重身體養護，以確保生活安康。財務方面，我向來省吃儉用，不亂花錢，退休後領有月退俸，財務指標尚且差強人意。
第二次參與聯合報退休力檢測，更了解自己退休準備不足之處，得以把握重點配合改善，保障晚年生活。建議鄉親朋友多多參與此項檢測活動。
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