醫界提設健保安定基金 薛瑞元：須再溝通

醫界提健保改革建言，包含設健保安定基金等建議，衛福部長薛瑞元今天回應須再溝通；健保署長石崇良認為，安定基金或許可以成為健保總額遇到偶發事件點值浮動的解方。

北北基桃宜5縣市及中華民國基層醫療協會的醫師們，組成北台灣醫師民進黨總統參選人賴清德後援會，並於今天舉辦「台灣邁向健康大國永續發展論壇」，提出多項政策建言，包括希望建立健保安定基金，保障健保點值，落實分級醫療，壯大基層醫療，並且將醫療支出改變為醫療投資概念，提升GDP占比等。

薛瑞元今天傍晚接受媒體聯訪時表示，衛生福利部內部目前沒有談過安定基金，需要再溝通，現階段最重要的議題是明年度健保總額，據國發會公布，113年度健保總額總預算金額上下限介於新台幣8581億元至8755億元，9月進行各部門協商。

石崇良表示，健保安定基金是創新想法，可能是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，看到作為前瞻性的總額預算有潛在問題。健保總額是在前1年討論未來1年醫療支出，萬一突然間有新興傳染病等，出現醫療大幅度變動，會有點值浮動問題。

石崇良說，因為健保總額是早就匡列好的預算，面對偶發事件，很難在總額內處理，健保安定基金或許可成解方，會仔細研究如何操作，如財源規劃等。雖現有制度有非預期風險調控款，但金額有限，再加上挹注的財源仍是在總額之下，設立總額以外基金有其必要性。

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