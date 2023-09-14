只求平凡！天價基因治療雖納保 SMA病友逾3百人仍無藥用

全台有400位以上脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者。衛福部健保署今年通過給付一針要價4900萬的SMA基因治療後，全球3項治療都納入給付。但SMA病友團體表示，仍有300位以上病友不符商保條件、無藥可用，當健康民眾追求不凡的同時，病友只希冀能有平凡人生、不拖累家人。

SMA治療藥物共有口服藥物、脊髓注射針劑以及靜脈注射之基因治療三項。健保署長石崇良表示，民國109年起健保給付脊髓注射藥物，今年8月1日又將SMA基因治療這項突破性新藥納入健保，採分期付款，自己今天才蓋章支付第一位病人的治療費用，該病友已經用藥滿月，第一年給付費用是商業秘密。

石崇良表示，用過口服、脊髓注射新藥的病人共133人，根據追蹤紀錄，病友有1人病逝，其餘62人運動功能均有改善。

台灣生命之窗慈善協會今首度播映「這一刻，得來不易」紀錄片，並預告推出「迷霧前行」紀錄片，串連過去4支SMA家庭影片的未播出片段，傳遞SMA家庭對抗疾病的艱辛、團結、堅持與毅力，進而幫彼此加油打氣。

SMA病友、生命之窗慈善協會理事長李怡潔表示，2023年對SMA病家意義重大，藥物給付有所進展，對病友而言是改變生命的機會。但也不能忘記，全台仍有300多位SMA病患，不符合商保給付條件，仍然無藥可用。

李怡潔與SMA共存近30年。紀錄片中可看到，她原與健康小孩無異，至今全身無法動彈、生活無法自理，睡覺也須仰賴呼吸器，形同「有意識的植物人」。她表示，曾有病友反應，只是想要好好吃飯、上廁所，竟如此困難，自己感同身受，「我太了解疾病的痛苦，當世人渴望不凡，SMA病友只希望過得平凡，不要成為家人負擔。」

她表示，協會秉持「一個都不放過」理念，希望全台每位病友都獲得照顧；期待大眾的關注與支持，能讓病友更有機會獲得治療，「更靠近平凡的夢想。」

SMA是一種罕見疾病，患者由於運動功能逐漸退化，造成運動、坐正、爬行、走路等動作無法自理，嚴重會影響呼吸和吞嚥功能，甚至死亡。在台灣每18420個新生兒中，就有1人罹患SMA，至少有400位病患。

生命之窗慈善協會表示，「迷霧前行」紀錄片預計9月21日起於北中南三地舉辦巡迴放映暨座談會，也歡迎大眾一起踴躍報名參與。生命之窗慈善協會洽詢電話：0920380591。 健保署長石崇良表示，民國109年起健保給付脊髓注射藥物，今年8月1日又將SMA基因治療這項突破性新藥納入健保，自己今天才蓋章支付第一位病人的治療費用，該病友已經用藥滿月。記者林琮恩／攝影

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