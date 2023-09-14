膽固醇偏高太危險 醫師曝「低密度脂蛋白」最壞心

健檢報告數值多，其中膽固醇數據與心血管疾病息息相關，然而膽固醇種類多，有總膽固醇、三酸甘油脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白等指標。國泰醫院心血管中心醫師蘇彥伯表示，檢查中各項指標會一起評估，其中低密度脂蛋白LDL與心血管危害相關最為明顯，因此應該控制LDL數值。

蘇彥伯表示，膽固醇過高對心血管會有長期傷害，膽固醇分成很多成分，除常見的高密度脂蛋白HDL、低密度脂蛋白LDL，也有三酸甘油脂等。惟除了HDL外，其他膽固醇都會對心血管有危害，因此在多強調LDL降低。

蘇彥伯說，LDL越低對心血管的保護力越強，正常健康民眾LDL數值希望不高於160mg/dL；然而也會評估心血管風險者，如果有高血壓、高血糖、抽菸、年紀大（男生超過45歲、女生超過55歲）、家族史、慢性腎臟病等目標會更嚴格，希望在100mg/dL或甚至70mg/dL以下。他強調，LDL數值越低、越早治療越好。

蘇彥伯說，若是膽固醇數值偏高應趕快找醫師評估，如果已經有心血管退化跡象、LDL數值超過190mg/dL，應該直接使用降膽固醇藥物，否則很容易出問題。不嚴重者，可以先使用飲食、運動控制，若是3至6個月未見改善再使用藥物。

惟HDL數值若低，對心血管也不好。蘇彥伯表示，但是HDL要提升不容易，透過運動、健康飲食、攝取高單位魚油等方式有機會提升，但見得會有效果；縱使使用藥物對於心血管保護力的效果也不顯著。他也說，三酸甘油脂如果超過150mg/dL也不好，但透過藥物的控制對心血管保護力提升也是有限，因此主軸仍是放在降低LDL。蘇彥伯強調，一般檢查各項指標都會一起評估，待報告出爐後交給醫師綜觀評估。

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