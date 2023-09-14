桃園以北明午後短暫陣雨 周末天氣轉差各地有雨

明天東半部、恆春半島持續有零星短暫陣雨，不過，明天除了午後各地山區雷陣雨，桃園以北平地也有短暫陣雨。周六起水氣增，周日至下周一天氣相對最差，各地都有降雨機率。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，明天東半部、恆春半島零星短暫陣雨，天氣型態大致與今天類似；不過，明各山區午後有雷陣雨發展，平地則要留意桃園以北地區，午後可能有短暫陣雨。

周六水氣增加，東半部、恆春半島從零星降雨轉為局部短暫陣雨；其他地區多雲到晴、午後局部雷陣雨。

周日至下周一，水氣多，南部、東半部、各地山區局部短暫陣雨；其他地區多雲為主，午後雷陣雨。

下周二至四，環境偏吹東風，迎風面東半部局部短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後中南部地區、各山區局部短暫雷陣雨。

溫度方面，明天各地普遍高溫31至33度、低溫24至26度；到了周末，因雲量稍多、水氣亦增，各地普遍高溫略降至30至32度、低溫則維持24至26度。

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