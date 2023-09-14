聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園以北明午後短暫陣雨 周末天氣轉差各地有雨
明天東半部、恆春半島持續有零星短暫陣雨，不過，明天除了午後各地山區雷陣雨，桃園以北平地也有短暫陣雨。周六起水氣增，周日至下周一天氣相對最差，各地都有降雨機率。
中央氣象局預報員黃恩鴻指出，明天東半部、恆春半島零星短暫陣雨，天氣型態大致與今天類似；不過，明各山區午後有雷陣雨發展，平地則要留意桃園以北地區，午後可能有短暫陣雨。
周六水氣增加，東半部、恆春半島從零星降雨轉為局部短暫陣雨；其他地區多雲到晴、午後局部雷陣雨。
周日至下周一，水氣多，南部、東半部、各地山區局部短暫陣雨；其他地區多雲為主，午後雷陣雨。
下周二至四，環境偏吹東風，迎風面東半部局部短暫陣雨；其他地區多雲到晴，午後中南部地區、各山區局部短暫雷陣雨。
溫度方面，明天各地普遍高溫31至33度、低溫24至26度；到了周末，因雲量稍多、水氣亦增，各地普遍高溫略降至30至32度、低溫則維持24至26度。
蘋果秋季發表會
▪ 【懶人包】iPhone 15 Pro 4色藏1獨家功能 Apple Watch Ultra 2「雙指互點」
▪ 一表看iPhone 15全系列價格、顏色、規格 這款被強迫升級貴6000
▪ 【活動】挑戰 Apple 冷知識 iPhone 15搶先送
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言