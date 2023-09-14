6成國人罹患近視！高度近視提早罹患黃斑部病變

台灣被稱為「近視之都」，超過6成人口皆患有近視，過去30年台灣近視人口成長2.4倍，而新冠疫情影響下，戶外活動時間減少，也使得兒童近視度數加深。眼科醫師提醒，及早治療可有效控制及減緩近視進展，避免未來罹患早發性白內障、視網膜剝離、近視黃斑部病變或青光眼。

根據統計，2018年國人近視比率為63.3%，比1986年的26.5%增加了2.4倍。其中台灣約24%的近視人口為高度近視，等於每5人中就有1人在成年時面臨眼睛疾病的風險，包括早發性白內障、視網膜剝離、近視黃斑部病變，以及青光眼，而由高度近視所導致的黃斑部病變，更是台灣人失明的主要原因。

眼科醫師陳矜芸表示，我國兒童近視在東亞國家中名列前茅，尤其新冠疫情後缺少戶外活動，是兒童近視度數加深的原因之一，加上越來越多學校、補習班使用平板和數位白板等作為教材，學生使用數位工具的時數也有增加趨勢，在都市化、學業壓力下，台灣都市兒童更容易且快速加深近視度數，並在高中畢業後面臨高度近視風險，提醒家長應及早讓孩子接受治療，可有效控制及減緩近視進展。

眼科醫師吳昱愷表示，兒童近視矯正的方式多，最常見的治療方式是散瞳劑眼藥水，不過副作用包括畏光、對光敏感，會帶來矯正的不適感。另外常見也有配戴一般鏡片、角膜塑型片等，或是近視控制專用日拋隱形眼鏡，過去一份7年研究，對象涵蓋8至17歲兒童，結果指出，前6年配戴近視控制日拋隱形眼鏡的兒童，近視惡化程度平均降低50%，且年紀較大的兒童可以降低一半近視程度。

吳昱愷表示，近視矯正關鍵是孩子能否持續進行治療，因此家長需選擇孩子最能夠適應的方式來進行近視矯正，且定期回診檢查視力，才能長久且持續地控制近視，避免惡化。

udn討論區