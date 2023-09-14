攜手舊金山巨人隊 長榮航空成合作夥伴
長榮航空與美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊今天宣布展開合作，成為巨人隊2023年下半年至2027年球季目前唯一合作的亞洲國際航空公司。雙方未來將結合運動與旅遊，展開一系列行銷合作計畫，長榮航空企業識別看板、環場LED等也正式於巨人隊主場「舊金山甲骨文球場」（Oracle Park）亮相，吸引許多球迷目光。
長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，舊金山巨人隊是美國職棒大聯盟歷史最悠久球隊，期待能透過雙方合作，讓更多球迷認識長榮航空。
長榮航空表示，除了剛宣布與舊金山巨人隊合作外，也贊助美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊、奧克蘭運動家隊；在歐洲也贊助英國西漢姆聯足球俱樂部、維也納迅速體育足球俱樂部，日本則贊助橫濱DeNA海灣之星職業棒球隊，希望藉由體育行銷結合旅遊的方式，打造全球品牌形象。
此外，長榮航空為讓台灣體育能與世界接軌，除了每年10月舉辦結合運動與觀光發展的「長榮航空城市觀光馬拉松」，也曾贊助在台灣舉辦的大型國際賽事，包括中華台北羽球公開賽、裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽及海碩網球公開賽等。
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