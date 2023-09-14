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政院允諾台鐵中秋罷工危機稍緩？工會：且戰且走

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
台鐵示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

台鐵司機員醞釀中秋節、國慶日依法休假「不加班」，屆時疏運恐面臨大停擺，全台逾九成九司機員完成參與連署，今也遞交台鐵局，正式向資方宣告該項不加班行動，行政院今下午緊急開會研擬回應方案，同意自主備勤津貼法制化、113年福利精進措施維持由台鐵營業基金支應。台灣鐵路工會秘書長吳長智會後表示，連署書今同時遞交給台鐵局長、台鐵人事單位，另針對工會所提訴求，行政院副院長鄭文燦今在會中口頭允諾，下周會有明確答覆，屆時正式公文出爐，但還沒看到明確答案、僅有口頭承諾前，工會且戰且走。

行政院今下午緊急開會研擬回應方案，行政院長、副院長主持會議，交通部長王國材、台鐵局長杜微等人與會。會後，交通部長王國材表示，行政院同意自主備勤津貼法制化、113年福利精進措施維持（結婚禮金、喪葬慰助、子女教育助學金）由台鐵營業基金支應。已由台鐵局長杜微㩦回告知工會。

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，不滿政府減少備勤津貼，有損員工權益保障，全國火車駕駛產業工會日前號召動員，中秋節、國慶日依法休假「不加班」，屆時疏運恐面臨大停擺，全台逾九成九司機員完成參與連署，預計今遞交台鐵局人事單位，正式向資方宣告該項不加班行動。

吳長智聲明提及，台鐵公司化迫在眉睫，政府可能認為一拖再拖，到了明年元旦我們也無力反抗，我們用行動告訴政府，不要怪我們不義，先背棄彼此誠信的是政府。他說，停駛列車不是我們最主要的目的，只是用激烈手段讓政府正視我們的需求，子法談了一年多，柔性談判也夠長，期待越大傷害越深，只能先跟民眾說抱歉，請求政府針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理，以維護台鐵員工職業價值與專業認同。

行政院官員表示，今天午間行政院邀集交通部、台鐵局與台鐵工會代表就相關議題交換意見，期盼能釋出最大善意，持續與台鐵工會積極且友善溝通，並在維護勞方權益與穩定公共運輸交通的前提下，達成社會與台鐵員工雙贏的成果。

台鐵公司化 行政院 交通部長

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