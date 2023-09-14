以「當代蘭陽八景」融入設計！蘭陽繪八景輕旅體驗禮盒預購中

今年暑假，全聯善美的文化藝術基金會與宜蘭傳藝園區特別以宜蘭冬山河的「大河流域」作為當代地方文化的傳承動力，邀請雙好2byWu&Chen聯手以「當代蘭陽八景」為靈感，為宜蘭打造兼具在地魅力、永續時髦的「蘭陽繪Kavalan Traveler」八景輕旅體驗禮盒，將「在地伴手禮盒」與「地方生活旅行」優雅結合，中秋檔期限量限定版即日起預購上市。

雙好2byWu&Chen以設計觀點切入城市街區與地方產業發展，這次攜手新創旅行團隊「驚豔台灣文創」，透過深入爬梳宜蘭產業發展脈絡與文史生態特色的觀點，將宜蘭從山林、平原、海洋與離島所孕育而成的獨特美景與地方發展，透過「蘭陽繪Kavalan Traveler」八景輕旅體驗禮盒，帶來人文與環境永續兼備的生活隨旅哲學，讓輕裝旅行就能聽見在地故事、品嚐在地風味，隨行手繪就能留下在地回憶。

特別的是，「蘭陽繪 Kavalan Traveler」八景輕旅體驗禮盒，與長駐於宜蘭傳藝的「青木工坊」與在地「玉兔鉛筆學校」合作，運用檜木盒身、柚木邊角材把手與八色色鉛筆，激盪出傳統產業與現代工藝的美妙組合。此外，設計與旅行團隊也以全新的宜蘭八景與八套在地永續輕旅遊程，期待不論一般遊客或企業客戶，都能隨蘭陽平原上四季更迭的地方旅行，深入宜蘭人文產業脈動的過去、現在與未來。

「蘭陽繪Kavalan Traveler」八景輕旅體驗禮盒，即日起將於貳房苑LivinGreen官網獨家開賣（www.2twgreenlife.com/kavalantraveler），並在今年中秋檔期，推出與宜蘭傳藝園區 x 礁溪白鵝山腳吳師傅限量聯名的搶手月餅禮盒（皆附傳藝園區門票乙張），讓每年中秋搶手、瞬間完售的翻毛桂花鳳梅月餅、翻毛核桃松子月餅不用排隊就能一次擁有。

此外，宜蘭傳藝也將以「大河生活善美永續─宜蘭大河流域SDGs永續生活展》為題，自即日起至10月5日開展，帶領遊客漫遊宜蘭綠意盎然、低碳有機的各樣永續之美。「蘭陽繪Kavalan Traveler」八景輕旅體驗禮盒，歡迎企業洽詢，訂製專屬永續套裝行程，八景輕旅路線主題一覽、「大河生活 善美永續 ─宜蘭大河流域SDGs永續生活展」活動資訊，及更多合作方案與詳細資訊，請上貳房苑LivinGreen官方網站。

●「蘭陽繪Kavalan Traveler」八景輕旅路線主題

一期一稻

建議出發時間，每年2-6月 與 每年7-11月

利澤望山

建議出發時間，每年3月

檜意林鐵

建議出發時間，每年4月

龜山朝日

建議出發時間，每年5月

頭城搶孤

建議出發時間，每年7-8月（農曆7月）

慢遊冬山

建議出發時間，每年9月

港埠漁鄉

建議出發時間，每年10月

雲水鳩澤

「大河生活 善美永續 ─宜蘭大河流域SDGs永續生活展」，於宜蘭傳藝園區展出。圖/雙好2byWu&Chen｜貳房苑LivinGreen提供

「蘭陽繪Kavalan Traveler」八景輕旅體驗禮盒。圖/雙好2byWu&Chen｜貳房苑LivinGreen提供

冬山鄉三奇村以稻作為主要經濟來源，一條3公里蜿蜒農路，保留田間原貌，每當稻黃時，隨風搖曳形成黃金稻浪美不勝收，以一期一會的心意珍惜蘭陽物產。圖/雙好2byWu&Chen｜貳房苑LivinGreen提供

兩種口味月餅：翻毛桂花鳳梅月餅、翻毛核棗松子月餅。圖/雙好2byWu&Chen｜貳房苑LivinGreen提供

頭城搶孤最早源自清代，而這與蘭陽平原的開發有著密不可分的關係，反映先民開墾台灣的艱辛歲月、超渡孤魂、慎終追遠的宗教涵意。圖/雙好2byWu&Chen｜貳房苑LivinGreen提供

翻毛月餅的特色是多層次薄如羽毛的酥皮層層堆疊而得名。圖/雙好2byWu&Chen｜貳房苑LivinGreen提供

檜意林鐵為運載昔日太平山林場珍貴林木記憶的蹦蹦車，是台灣林業珍貴的文化資產。圖/雙好2byWu&Chen｜貳房苑LivinGreen提供

建議出發時間，每年11-12月

udn討論區