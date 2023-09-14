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台鐵司機員釀罷工 局長杜微證實已當面收到連署書

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵局長杜微證實，已當面親收連署書，目前正努力溝通協調，行政院下午則緊急開會研擬回應方案。圖／本報資料照片
台鐵局長杜微證實，已當面親收連署書，目前正努力溝通協調，行政院下午則緊急開會研擬回應方案。圖／本報資料照片

台鐵局明年1月掛牌台鐵公司，不滿政府減少備勤津貼，有損員工權益保障，全國火車駕駛產業工會日前號召動員，中秋節、國慶日依法休假「不加班」，屆時疏運恐面臨大停擺，全台逾九成九司機員完成參與連署，今遞交台鐵局人事單位，正式向資方宣告該項不加班行動。台鐵局長杜微證實，已當面親收連署書，目前正努力溝通協調，行政院下午則緊急開會研擬回應方案。

與會的台鐵企業工會理事長陳世杰表示，行政院今天下午開會研商處理方案，持續與全國火車駕駛產業工會協商，預計會後初步結果出爐。

全國火車駕駛產業工會不滿公司化子法在員工權益等部分內容，發出動員令，宣示要在9月29日中秋節、10月10日國慶日不加班。

交通部長王國材9日表示，已積極與台鐵員工溝通，也向行政院爭取保障台鐵員工權益、確認備勤津貼法制化；中秋節台鐵大眾運輸應會順利，不會有不加班狀況。

不過，罷駛危機並未解除。全國火車駕駛產業工會黃隆華說，未接獲交通部、行政院直接溝通，即使間接傳話稱積極處理，但自主管理法制化共識延宕至今一年多，未有具體作為，協商過程對工會訴求不尊重。

他強調，全台逾九成九、約1400多名司機員連署，不到10人未參與；這次意志比去年51勞動節不加班行動更堅決。

台鐵 中秋節 加班

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