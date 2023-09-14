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低密度脂蛋白是壞膽固醇？ 醫師揭真壞「心」兇手

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
聯安診所公布2萬3千筆膽固醇大數據。記者李青縈／攝影
聯安診所公布2萬3千筆膽固醇大數據。記者李青縈／攝影

低密度脂蛋白就是壞膽固醇？聯安診所心臟血管內科主任施奕仲表示，一般常認為低密度脂蛋白是壞膽固醇，高密度脂蛋白是好膽固醇，但其實兩者定位不同，「高密度脂蛋白擔任低密度脂蛋白的清運車，而低密度脂蛋白則擔任膽固醇的運輸車」，而真正會造成動脈粥狀硬化的兇手其實是小顆緊密低密度脂蛋白sdLDL。

聯安診所分析2018至2022年超過2萬筆數據，統計發現一半民眾有高膽固醇的問題。施奕仲表示，膽固醇有四個衡量指標，分別為總膽固醇、三酸甘油脂、高密度脂蛋白以及低密度脂蛋白。總膽固醇（標準值 < 200 mg/dL）、三酸甘油脂（標準值 < 150 mg/dL）、高密度脂蛋白（標準值男性 > 40 mg/dL；女性 > 50 mg/dL）、低密度脂蛋白（標準值 < 130 mg/dL）。

施奕仲表示，其中極低密度脂蛋白VLDL以及中密度脂蛋白IDL泛稱三酸甘油脂。另一方面，他也說，膽固醇並不是全然的壞東西，膽固醇是荷爾蒙合成的重要成分，也會幫助消化脂肪、構成身體結構組織如細胞膜等。

施奕仲說，一般認為低密度脂蛋白過多會讓心血管併發症多，但重要是檢查膽固醇的品質，找出真正造成動脈粥狀硬化的「壞人」也就是小顆緊密低密度脂蛋白sdLDL。他比喻，LDL是膽固醇的運輸車，sdLDL就是一台小型又不太工作運輸的車子，如果數量一多，不只膽固醇無人運送至身體所需的位置，它還會在血管內皮層為非作歹，甚至形成動脈粥狀硬化斑塊，造成血管的堵塞，是LDL中真正的壞心人。

施奕仲表示，LDL正常的人中有12.28%的民眾sdLDL卻不正常。他舉例，曾遇到一名38歲顏小姐，身高體重都標準又熱愛養生被視為膽固醇風險較低，LDL（107mg/dL）正常，但sdLDL卻高達44.7 mg/dL（女性標準值 < 27.3 mg/dL）。若長期置之不理，更可能導致動脈粥狀硬化，嚴重時可能發生梗塞性中風、心肌梗塞的病症，並不是瘦子就可以掉以輕心。

施奕仲提醒，飲食應該要遵循三多三避，多攝取富含不飽和脂肪酸的食物、富含抗氧化植化素的蔬果以及富含高纖維質的食物，同時避免動物性飽和脂肪酸食物、反式脂肪食物以及精緻糖，如蛋糕、含糖飲料、豬油、牛油等，並且搭配適當生活作息。

聯安診所心臟血管內科主任施奕仲以車輛譬喻膽固醇，他說，高密度脂蛋白擔任低密度脂蛋白的清運車，而低密度脂蛋白則擔任膽固醇的運輸車。記者李青縈／攝影
聯安診所心臟血管內科主任施奕仲以車輛譬喻膽固醇，他說，高密度脂蛋白擔任低密度脂蛋白的清運車，而低密度脂蛋白則擔任膽固醇的運輸車。記者李青縈／攝影

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