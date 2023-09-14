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國中小學童生活習慣調查 9成有腸胃道問題

中央社／ 台北14日電

台灣營養基金會今天公布最新「國中小學童生活習慣及腸胃問題現況調查」，9成國中小學童有腸胃道問題，發育也受影響。醫師提醒，保持腸道健康外，應多攝取來自天然的營養素。

台灣營養基金會在今年8月間，透過網路問卷調查小孩年齡層落在國中小區間的家長，共抽樣1157名，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點內，今天透過新聞稿公布結果。

調查發現，高達9成學童近3個月內曾遇到消化不良狀況，且其中3成以上每週出現1次或以上。調查更發現，曾發生消化不良情況者，以同為國中一年級學生來說，平均身高較同齡矮約9公分。

開業小兒科醫師王韋力告訴中央社記者，臨床觀察發現，現在學童或是學齡前小朋友，常見消化不良、便秘及脹氣等問題，且比率越來越高，與小朋友生活習慣改變有關。

王韋力說，首先是因為社會科技演進，除課業壓力較大，放學後戶外活動變少，加上使用3C產品頻率高，小朋友坐著的時間比以前增加，坐得久、運動少本來就會影響腸胃道活動力。

另外，發現多數小朋友睡不到衛生福利部國民健康署建議的9到12小時，甚至不足9小時。王韋力表示，睡眠不足同樣會造成腸道不健康，連帶消化不好，身體跟著出狀況。

王韋力表示，腸胃健康是長期累積的結果，除少數因疾病引起的發育不良應就醫，平常維持良好的飲食與生活習慣，包括睡眠足、多運動等，也建議多攝取來自天然的營養素，尤其蛋白質、鈣質與骨骼生長息息相關。

生活習慣 醫師 睡眠

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