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B肝停藥降罹肝癌機率 長庚大型跨院研究登國際期刊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
長庚醫院顧問級主治醫師、中研院士廖運範2000年即提出「固定療程」治療B肝概念，即用藥至測不到病毒1年後停藥。記者林琮恩／攝影
長庚醫院顧問級主治醫師、中研院士廖運範2000年即提出「固定療程」治療B肝概念，即用藥至測不到病毒1年後停藥。記者林琮恩／攝影

B肝患者該長期服藥，或用藥進行鞏固治療後停藥，讓病人藉自身免疫機制控制病毒活性，曾引起醫界論戰。長庚醫院顧問級主治醫師、中研院士廖運範2000年即提出「固定療程」治療B肝概念，即用藥至測不到病毒1年後停藥。長庚醫院今發表最新研究結果，針對逾千名肝硬化患者進行10年追蹤研究，停藥患者肝癌發生率與長期用藥患者相比，減少五成。

該研究共追蹤1087肝硬化病人，分別是長期使用B肝口服藥的593人，以及採固定療程，即鞏固治療後停藥的494人。結果顯示，固定療程患者肝癌發生率為15.7%，較長期服藥患者則為26.8%；肝病死亡風險固定療程患者亦較長期用藥患者減少67％。固定療程組患者病毒清除率也高過長期用藥病人12.8倍。研究結果已登上美國肝臟研究學會期刊「肝臟學（Hepatology）」。

研究第一作者、林口長庚醫院教授鄭文睿表示，長庚醫院2018年發表的一項研究中即指出，停藥後6年內有21％患者可維持肝功能正常，並有效抑制病毒，另有19％患者雖病毒復發，但肝功能正常、不須治療。肝功能上升及病毒復發患者，若選擇暫不治療，6年有19％病人抗原消失，持續用藥者則只有0.2%病人抗原消失。

林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師簡榮南表示，固定療法的做法是B肝病人先用口服藥物進行「鞏固治療」，若追蹤一年血液中未驗出B肝病毒即停藥。

簡榮南表示，過去國際治療共識多為至B肝抗原清除才停藥，廖運範與亞太肝臟研究學會將固定治療納為B肝治療指引後，美國、歐洲肝臟學會，也相繼修改治療指引，讓抗原陰性病人改用固定療程。長庚醫院歷年來針對B肝固定療程發表多項研究，但因人數、追蹤時間遭受其他學者質疑。現完成千人研究，追蹤時間也長達10年，正式發表後應不會再有爭議。

他也說，B型肝炎與C肝不同，係免疫疾病而非病毒疾病。發炎反應是雙面刃，能夠清除病毒，但也擔心殺死過多肝臟細胞，導致猛爆性肝炎。病人自發性病毒清除可達6成，有病患歷經一次發炎後，即成為健康帶原者；約3至4成病人則會有肝功能起伏，此時醫師就會討論是否進行治療。

基隆長庚醫院胃腸科主治醫師林志郎則說，病人常擔心停藥後一旦肝臟發炎，會發生肝臟代償不全甚或肝衰竭，故不敢停藥。但其實風險不大，根據目前國內外的統合性文獻發表，其機率均小於1%，死亡病例更少。

「B肝長期用藥的問題出在『藥不夠好』。」簡榮南說，病毒來源位於細胞核，但現有藥物僅能在細胞質作用，係抑制病毒活性，但無法將其清除，只有病人本身免疫系統中的「毒殺型T細胞」能殺死病毒，故採固定療程停藥後，若肝炎復發，反而讓病人體內自發性免疫機制啟動，清除病毒。

目前健保給付針對非肝硬化患者提供3年口服B肝藥物給付。簡榮南說，此給付原則合理，臨床觀察及研究結果均顯示，只有極少數病人治療3年後仍有B肝病毒反應，且長期治療患者有醫囑遵從性問題。臨床上常發現健保給付三年期滿停藥後，病人還有數個月藥物未服用完畢。此次研究也發現，10年期間有22%病人中斷回診，肝臟功能惡化嚴重再回診時，常已發生肝衰竭，連換肝都難以挽回。

廖運範表示，台灣醫師常告訴病人「停藥很危險」，但上述研究證實，「停藥比吃藥好得多」，停藥10年逾3成病人肝炎消失。此外，因固定療程停藥後須持續監測，增加麻煩，不少醫師為此就讓病人長期用藥。健保針對非肝硬化的B肝患者，3年後就不給藥，不少病人因此每月自費四、五千元買藥。建議B肝病友可向醫師提出要求，在鞏固治療後停止用藥。

鄭文睿提醒，若已進入肝硬化末期的病人，則不適合使用固定療程；選擇固定療程的病人，除須定期監測以外，也須注意不要使用口服類固醇及中草藥。

長庚醫院今發表跨院研究，證實停藥可增加病毒清除、延長生命。林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師（左3）、中研院士廖運範（右2）、林口長庚醫院教授鄭文睿（右1）等研究團隊出席。記者林琮恩／攝影
長庚醫院今發表跨院研究，證實停藥可增加病毒清除、延長生命。林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師（左3）、中研院士廖運範（右2）、林口長庚醫院教授鄭文睿（右1）等研究團隊出席。記者林琮恩／攝影
林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師簡榮南表示，固定療法的做法是B肝病人先用口服藥物進行「鞏固治療」，若追蹤一年血液中未驗出B肝病毒即停藥。記者林琮恩／攝影
林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師簡榮南表示，固定療法的做法是B肝病人先用口服藥物進行「鞏固治療」，若追蹤一年血液中未驗出B肝病毒即停藥。記者林琮恩／攝影

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