家長注意！最新調查：學童消化不良「矮同齡9公分」

台灣營養基金會最新調查，高達9成的學童近3個月內曾遇到消化不良，更有3成以上每周出現1次或以上，腸胃健康狀況令人擔憂。小兒科醫師王韋力，台灣學童因課業壓力大，放學後戶外活動減少，也長時間使用3C產品，使得久坐少動，腸胃活動力也降低，長期下來造成消化不好，不僅影響營養吸收，平均身高更比同齡還矮9公分。

腸道不健康最常見便秘、消化不良、脹氣症狀。王韋力表示，飲食攝取營養由小腸吸收，並藉由表面指狀突起的絨毛，來增加營養吸收的面積、提升吸收力，腸胃健康是長時間累積結果，良好的飲食習慣、睡眠足、多運動能增加好菌，幫助改變腸道微生物的組成。反之，不良的飲食習慣和生活習慣，將會增加體內壞菌，一但腸道菌相失衡，壞菌會破壞小腸絨毛，恐減少小腸吸收面積，影響營養吸收力，讓成長受阻。

不過根據台灣營養基金會最新調查，有96%的學童曾出現至少一項不良生活習慣，包括「久坐」、「睡少」及「運動少」。高達65%學童平均每天久坐超過7小時，且有攀升趨勢，國小四年級僅5成每天久坐7小時，但國中一年級卻高達7成；近8成學童平均每天睡不到9小時，低於國健署每天建議睡9至12小時，卻僅3成家長認為自己的孩子有睡眠不足問題。

而多數學童運動習慣不佳，僅不到1成會每天運動，34%學童運動時數也低於30分鐘，不僅未達運動強度，更遠低於國際建議。而曾出現不良生活習慣的學童，有5成每月至少出現1次消化不良，而消化不良者，平均身高較同齡矮。另據統計，近4成學童平均排便頻率每2至3天一次、或更少，更超過8成在三個月內曾出現脹氣、腹瀉等問題。

針對國中一年級學生，台灣營養基金會董事吳映蓉表示，統整調查數據可觀察到2大現象，包括近3個月內曾遇到消化不良者，平均身高竟較沒有者矮9公分；第二，家長認為孩童有營養吸收不佳狀況者，相較營養吸收佳者，平均身高竟顯著相差8公分。

吳映蓉說，腸道內存在著超過100兆以上的細菌，包含好菌、壞菌及伺機菌，而人體有七成免疫細胞在腸道中，一旦壞菌多於好菌時，可能會引起健康問題。王韋力表示，國外有研究證實，腸胃健康有助於骨骼發展，好壞菌爭奪需要時間，非一天就能達成，每天持續補充好菌，使其定殖在腸胃道中，養出健康腸道以增加吸收力，幫助成長。 台灣營養基金會表示，一但腸道壞菌多於好菌時，可能會引起健康問題。圖／台灣營養基金會提供

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