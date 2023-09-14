快訊

批賴清德雙語及食安政策破產 國民黨：戳破「爛尾德」謊言

差額可達數萬 勞退新制退休金該選保證收益還是分紅？

千名中醫師連署反對設系 陽明交大保證：絕不挖角教授

家長注意！最新調查：學童消化不良「矮同齡9公分」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台灣營養基金會最新調查，高達9成的學童近3個月內曾遇到消化不良，更有3成以上每周出現1次或以上，腸胃健康狀況令人擔憂。圖／台灣營養基金會提供
台灣營養基金會最新調查，高達9成的學童近3個月內曾遇到消化不良，更有3成以上每周出現1次或以上，腸胃健康狀況令人擔憂。圖／台灣營養基金會提供

台灣營養基金會最新調查，高達9成的學童近3個月內曾遇到消化不良，更有3成以上每周出現1次或以上，腸胃健康狀況令人擔憂。小兒科醫師王韋力，台灣學童因課業壓力大，放學後戶外活動減少，也長時間使用3C產品，使得久坐少動，腸胃活動力也降低，長期下來造成消化不好，不僅影響營養吸收，平均身高更比同齡還矮9公分。

腸道不健康最常見便秘、消化不良、脹氣症狀。王韋力表示，飲食攝取營養由小腸吸收，並藉由表面指狀突起的絨毛，來增加營養吸收的面積、提升吸收力，腸胃健康是長時間累積結果，良好的飲食習慣、睡眠足、多運動能增加好菌，幫助改變腸道微生物的組成。反之，不良的飲食習慣和生活習慣，將會增加體內壞菌，一但腸道菌相失衡，壞菌會破壞小腸絨毛，恐減少小腸吸收面積，影響營養吸收力，讓成長受阻。

不過根據台灣營養基金會最新調查，有96%的學童曾出現至少一項不良生活習慣，包括「久坐」、「睡少」及「運動少」。高達65%學童平均每天久坐超過7小時，且有攀升趨勢，國小四年級僅5成每天久坐7小時，但國中一年級卻高達7成；近8成學童平均每天睡不到9小時，低於國健署每天建議睡9至12小時，卻僅3成家長認為自己的孩子有睡眠不足問題。

而多數學童運動習慣不佳，僅不到1成會每天運動，34%學童運動時數也低於30分鐘，不僅未達運動強度，更遠低於國際建議。而曾出現不良生活習慣的學童，有5成每月至少出現1次消化不良，而消化不良者，平均身高較同齡矮。另據統計，近4成學童平均排便頻率每2至3天一次、或更少，更超過8成在三個月內曾出現脹氣、腹瀉等問題。

針對國中一年級學生，台灣營養基金會董事吳映蓉表示，統整調查數據可觀察到2大現象，包括近3個月內曾遇到消化不良者，平均身高竟較沒有者矮9公分；第二，家長認為孩童有營養吸收不佳狀況者，相較營養吸收佳者，平均身高竟顯著相差8公分。

吳映蓉說，腸道內存在著超過100兆以上的細菌，包含好菌、壞菌及伺機菌，而人體有七成免疫細胞在腸道中，一旦壞菌多於好菌時，可能會引起健康問題。王韋力表示，國外有研究證實，腸胃健康有助於骨骼發展，好壞菌爭奪需要時間，非一天就能達成，每天持續補充好菌，使其定殖在腸胃道中，養出健康腸道以增加吸收力，幫助成長。

台灣營養基金會表示，一但腸道壞菌多於好菌時，可能會引起健康問題。圖／台灣營養基金會提供
台灣營養基金會表示，一但腸道壞菌多於好菌時，可能會引起健康問題。圖／台灣營養基金會提供

生活習慣 運動 久坐

延伸閱讀

擱淺恆春革龜解剖出爐 腹內纏425公分魚線活活餓死

三天大一次大便是便秘嗎？一圖看懂便便類型及飲食改善方法

明晨入「白露」此器官掛警報...四生肖注意消化系統

常放臭屁或一天排便逾3次是腸道不健康 專家授10大改善方法

相關新聞

威力彩頭獎中數億元 最想做的竟是這件事

威力彩今晚開獎，頭獎獎金上看5.7億元，吸引不少民眾前往彩券行下注，一圓億萬富翁美夢。

連假國道車禍增5成 高公局指出3大原因

中秋、國慶連假陸續將至，交通部高公局指出，連假因車流量倍增，事故件數亦多，按過去分析連假國道每日平均肇事件數138件，較...

農民好苦...海葵狂掃重創花蓮 農損高達3800萬

海葵颱風造成花蓮縣多種農作物嚴重災損，縣府農業處彙整各鄉鎮提報災損金額達3800萬元，以金針菜最為嚴重。縣府近日再邀農政...

午後雷雨 入秋第一波東北季風下周到？專家：值得觀察

今天天氣穩定，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，持續受到偏東到東南風環境影響，整體水氣...

整天禁食、不碰手機、不運動 「多巴胺齋戒」有什麼好處？

這個夏天，多巴胺已是熱門關鍵字之一。美國矽谷的養生趨勢「多巴胺齋戒」，強調禁食不語、不和人互動，重新設定大腦回饋機制，來對抗手機、社群媒體等過度刺激。這有科學根據嗎？

家長注意！最新調查：學童消化不良「矮同齡9公分」

台灣營養基金會最新調查，高達9成的學童近3個月內曾遇到消化不良，更有3成以上每周出現1次或以上，腸胃健康狀況令人擔憂。小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦